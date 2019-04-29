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«Погода испытывает уральцев»: Куйвашев — о последствиях снегопада

09:36, 29 Апрель 2019
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Губернатор обещал проконтролировать уборку трасс.
Губернатор Евгений Куйвашев призвал жителей региона не выезжать на автомобилях с летней резиной до потепления. На пасху, 28 апреля, на область обрушился сильный снегопад. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Ситуацию осложняет то, что большинство уборочной техники уже перевели на летний режим работы. Глава региона поручил правительству проследить за уборкой трасс и работой МЧС, ГИБДД и медиков.


«Погода сегодня испытывает уральцев на прочность», — написал Евгений Куйвашев в Instagram. Губернатор заметил, что погода должна наладиться ко вторнику, 30 мая. ЕТВ тоже решил заглянуть в будущее и узнать прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю. Читайте здесь. Мы также узнали, как жители переживают внезапное возвращение зимы.

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Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Сначала стихия накрыла север региона, потом и остальную часть. ⠀ Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный. Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. ⠀ Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах. Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. ⠀ Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления. Будьте предельно аккуратны. По прогнозу, со вторника начнет теплеть.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , губернатор, снегопад, снег
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