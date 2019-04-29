«Погода испытывает уральцев»: Куйвашев — о последствиях снегопада

Губернатор Евгений Куйвашев призвал жителей региона не выезжать на автомобилях с летней резиной до потепления. На пасху , 28 апреля , на область обрушился сильный снегопад. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Ситуацию осложняет то , что большинство уборочной техники уже перевели на летний режим работы. Глава региона поручил правительству проследить за уборкой трасс и работой МЧС , ГИБДД и медиков.









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