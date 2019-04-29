«Погода испытывает уральцев»: Куйвашев — о последствиях снегопада
09:36, 29 Апрель 2019
Губернатор обещал проконтролировать уборку трасс.
Губернатор Евгений Куйвашев призвал жителей региона не выезжать на автомобилях с летней резиной до потепления. На пасху, 28 апреля, на область обрушился сильный снегопад. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Ситуацию осложняет то, что большинство уборочной техники уже перевели на летний режим работы. Глава региона поручил правительству проследить за уборкой трасс и работой МЧС, ГИБДД и медиков.
«Погода сегодня испытывает уральцев на прочность», — написал Евгений Куйвашев в Instagram. Губернатор заметил, что погода должна наладиться ко вторнику, 30 мая. ЕТВ тоже решил заглянуть в будущее и узнать прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю. Читайте здесь. Мы также узнали, как жители переживают внезапное возвращение зимы.
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