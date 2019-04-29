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«Ласточку» из Екатеринбурга продлят до Верхней Салды

17:58, 29 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина»
Ежедневный пассажиропоток составит 700 человек.
Маршрут «Ласточки» Екатеринбург — Нижний Тагил продлят до Верхней Салды. Соответствующее предложение одобрили на совещании Правительства Свердловской области, которое посвятили развитию ОЭЗ «Титановая долина».

Пассажиропоток на этом направлении составит до 700 человек в сутки, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Титановой долины». На заседании также обсудили строительство железнодорожной ветки вдоль территории ОЭЗ: подтверждена достоверность сметы в 1,8 миллиардов рублей, а госэкспертиза одобрила проектную документацию.
Шпион, которого я нарисовал
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ЖД, поезд, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ласточка
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