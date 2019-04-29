«Ласточку» из Екатеринбурга продлят до Верхней Салды

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Пассажиропоток на этом направлении составит до 700 человек в сутки , рассказали ЕТВ в пресс-службе « Титановой долины». На заседании также обсудили строительство железнодорожной ветки вдоль территории ОЭЗ: подтверждена достоверность сметы в 1,8 миллиардов рублей , а госэкспертиза одобрила проектную документацию.

МаршрутЛасточки» Екатеринбург — Нижний Тагил продлят до Верхней Салды. Соответствующее предложение одобрили на совещании Правительства Свердловской областикоторое посвятили развитию ОЭЗТитановая долина».