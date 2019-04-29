«Ласточку» из Екатеринбурга продлят до Верхней Салды
17:58, 29 Апрель 2019
Ежедневный пассажиропоток составит 700 человек.
Маршрут «Ласточки» Екатеринбург — Нижний Тагил продлят до Верхней Салды. Соответствующее предложение одобрили на совещании Правительства Свердловской области, которое посвятили развитию ОЭЗ «Титановая долина».
Пассажиропоток на этом направлении составит до 700 человек в сутки, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Титановой долины». На заседании также обсудили строительство железнодорожной ветки вдоль территории ОЭЗ: подтверждена достоверность сметы в 1,8 миллиардов рублей, а госэкспертиза одобрила проектную документацию.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Алекс Дубас. Выносимая легкость бытия!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!