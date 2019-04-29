Из-за погоды в Екатеринбурге отменят открытые площадки дня танцев
11:48, 29 Апрель 2019
Организаторы решили не мучить артистов выступлениями на снегу.
Из-за снегопада организаторы сократили количество открытых площадок ко дню танца в Екатеринбурге. Отменится представление возле терки, запланированное на 12:45, в историческом сквере, которое должно было начаться в 19:00, танцы у памятника Татищеву и де Геннину и у фонтана «Каменный цветок». Остальная программа останется без изменений.
Акция начнется с представления «Танцы в тишине», которое покажут в коворкинге «Комбинат» на 8 Марта, 32А. Начало в 12:00. Через полтора часа в отделении Сбербанка на Малышева, 31В состоится выступление театра танца «Степ». Кроме того, площадками станут библиотека Белинского, железнодорожный вокзал, ТЦ «Сила воли», Музей истории Екатеринбурга. Подробная программа появится на сайте «Провинциальных танцев», которые выступают организаторами акции. Следите за обновлениями здесь.
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