Из-за погоды в Екатеринбурге отменят открытые площадки дня танцев

Из-за снегопада организаторы сократили количество открытых площадок ко дню танца в Екатеринбурге. Отменится представление возле терки , запланированное на 12:45 , в историческом сквере , которое должно было начаться в 19:00 , танцы у памятника Татищеву и де Геннину и у фонтана « Каменный цветок». Остальная программа останется без изменений.







«

«

,

,

«

,

,

,

«

«