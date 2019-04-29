Госпиталь Тетюхина получит 190 миллионов после смерти его основателя

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Госпиталь стал единственным участником конкурсов на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Первый контракт — на 184 миллиона , второй — на 10 миллионов , пишет Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Центр Тетюхина также претендует на третью закупку — в 13 миллионов рублей. Ее победитель пока неизвестен.



В феврале Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что на 2019 год его клиника получила квоту на 3500 операций. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. Затем работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра написали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на свердловский минздрав: ведомство претензии отрицало. Глава региона пообещал найти деньги для госпиталя. 11 апреля Владислав Тетюхин ушел из жизни.

Министерство здравоохранения Свердловской области заключит как минимум два контракта с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центромкоторый основал Владислав Тетюхин.