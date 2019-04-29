Госпиталь Тетюхина получит 190 миллионов после смерти его основателя
18:30, 29 Апрель 2019
Ранее в клинике жаловались на свердловский минздрав, который отменял квоты на операции.
Министерство здравоохранения Свердловской области заключит как минимум два контракта с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром, который основал Владислав Тетюхин.
Госпиталь стал единственным участником конкурсов на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Первый контракт — на 184 миллиона, второй — на 10 миллионов, пишет Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Центр Тетюхина также претендует на третью закупку — в 13 миллионов рублей. Ее победитель пока неизвестен.
В феврале Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что на 2019 год его клиника получила квоту на 3500 операций. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. Затем работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра написали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на свердловский минздрав: ведомство претензии отрицало. Глава региона пообещал найти деньги для госпиталя. 11 апреля Владислав Тетюхин ушел из жизни.
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