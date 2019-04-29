Екатеринбуржец, прописавший у себя 400 мигрантов, отделался штрафом
11:22, 29 Апрель 2019
Мужчина ставил на учет по сто иностранцев в месяц.
В Екатеринбурге осудили владельца резиновой квартиры на Стрелочников. За четыре месяца он поставил на учет 401 мигранта. На самом деле гости города в квартире не появлялись, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Незаконный бизнес мужчины быстро раскрыли. Ему придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей.
Другому екатеринбуржцу придется провести в колонии шесть месяцев за прописку 22 иностранцев. Помогать иностранцам пытаются целые предприятия. В декабре 2018 года компания «Стройкомплектмонтаж» зарегистрировала 814 иностранцев в помещениях на Удельной. На самом деле там было только 80 спальных мест. Предприятию пришлось заплатить штраф в полмиллиона рублей.
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