Екатеринбуржец отсудил у биржевого трейдера три миллиона рублей

В 2018 году житель Екатеринбурга заключил договор с консультантом, который должен был помочь выгодно вложить деньги. Для этого мужчина дал ему доступ к брокерскому счету. Однако вложения не оправдались: к концу второго отчетного периода акции клиента упали на 48% от первоначальной стоимости. Но согласно договору, активы заказчика не должны были снизиться больше, чем на 5%, сообщили в пресс-службе областного суда. Компенсировать убытки должен был трейдер, но за полгода он так и не вернул деньги.

Клиент обратился в Октябрьский суд с требованием взыскать с консультанта три миллиона рублей убытков, 70 тысяч, потраченных на услуги юриста и проценты за пользование чужими деньгами, которых набежало 74 тысячи рублей. Ответчик подал встречный иск в котором пытался аннулировать пункт договора, потому что клиент потерял деньги в биржевой игре, за последствия которой трейдер не обязан отвечать.

Октябрьский суд встал на сторону клиента и взыскал с ответчика 3,2 миллиона, сократив только размер штрафа. Трейдер обжаловал решение в областном суде. Коллегия отвергла доводы консультанта, так как договор не приравнивался к участию в азартных играх. Решение первой инстанции осталось без изменений.