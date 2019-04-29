Екатеринбургский дизайнер значков переключился на столичные музеи
16:15, 29 Апрель 2019
Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал значок с музеем импрессионизма.
Автор значков с уральским конструктивизмом Дмитрий Фатхиев-Долохов решил создать миниатюрную Москву. По столичному заказу он изготовил пин с музеем русского импрессионизма, расположенного на территории кондитерской фабрики «Большевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Теперь значки можно найти в сувенирном магазине музея.
Дмитрий Фатхиев-Долохов начал выпуск пинов, посвященных столичным архитектурным объектам, в апреле 2019 года. Он уже успел уменьшить павильоны ВДНХ, «Космос» и легендарный монумент Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница». Недавно дизайнер сделал уменьшенную копию снесенной екатеринбургской телебашни. Он подарил значок директору ее таллинской «сестры» Юрию Криисеманну.
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