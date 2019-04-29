Екатеринбургский дизайнер значков переключился на столичные музеи

Автор значков с уральским конструктивизмом Дмитрий Фатхиев-Долохов решил создать миниатюрную Москву. По столичному заказу он изготовил пин с музеем русского импрессионизма , расположенного на территории кондитерской фабрики « Большевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Теперь значки можно найти в сувенирном магазине музея.



