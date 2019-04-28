Слава ПТРК с сарказмом отозвался об идее разрисовать «Останкино»

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Телеграм-канал « Антиглянец», который ведет экс-редакция глянцевого журнала SNC, сообщил , что « у талантливого художника Славы ПТРК есть четкое представление , как украсить телебашню»: екатеринбуржец в сторис своего аккаунта в Intagram саркастично предложил эскиз для будущего проекта.

Пиарщица московскогоОстанкино» Мария Блинова выложила в Facebook пост о поиске художникакоторый бы разрисовал граффити одно из зданий телецентра. В комментариях к посту предложилиСтенограффию», которая базируется в Екатеринбургеа также множество других уличных художников.