Слава ПТРК с сарказмом отозвался об идее разрисовать «Останкино»
12:17, 28 Апрель 2019
Главный телецентр России хотят разукрасить граффити.
Пиарщица московского «Останкино» Мария Блинова выложила в Facebook пост о поиске художника, который бы разрисовал граффити одно из зданий телецентра. В комментариях к посту предложили «Стенограффию», которая базируется в Екатеринбурге, а также множество других уличных художников.
Телеграм-канал «Антиглянец», который ведет экс-редакция глянцевого журнала SNC, сообщил, что «у талантливого художника Славы ПТРК есть четкое представление, как украсить телебашню»: екатеринбуржец в сторис своего аккаунта в Intagram саркастично предложил эскиз для будущего проекта.
Фото: аккаунт Славы ПТРК в Instagram
Для Екатеринбурга Слава ПТРК недавно оживил снесенную в марте 2018 года недостроенную телебашню. Он создал приложение с дополненной реальностью, которое проецирует изображение телебашни. Ранее он нарисовал граффити с черепашками-ниндзя в стиле сериала «Бригада».
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