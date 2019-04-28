Площадку под храм святой Екатерины освятят во время Пасхального хода
16:14, 28 Апрель 2019
Верующие уже двигаются по направлению к Октябрьской площади.
При завершении Пасхального крестного хода освятят площадку будущего храма святой Екатерины на Октябрьской площади, передает корреспондент ЕТВ с места событий. Колонна верующих в 16:00 выдвинулась от Свято-Троицкого собора на улице Розы Люксембург и достигнет Октябрьской площади около 17:00.
На завершающем этапе пасхальных празднований освятят гигантский кулич, который испекли специально к празднику. На его изготовление ушло 20 тысяч куриных яиц, 500 килограммов изюма, 300 килограммов сливочного масла и 200 килограммов нежнейшей сахарной помадки. Специальная комиссия должна будет зарегистрировать рекорд.
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Фото: ЕТВ
На Октябрьской площади также пройдет праздничный концерт и развернется ярмарка. Верующим раздадут благодатный огонь.
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