Площадку под храм святой Екатерины освятят во время Пасхального хода

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На завершающем этапе пасхальных празднований освятят гигантский кулич , который испекли специально к празднику. На его изготовление ушло 20 тысяч куриных яиц , 500 килограммов изюма , 300 килограммов сливочного масла и 200 килограммов нежнейшей сахарной помадки. Специальная комиссия должна будет зарегистрировать рекорд.

При завершении Пасхального крестного хода освятят площадку будущего храма святой Екатерины на Октябрьской площадипередает корреспондент ЕТВ с места событий. Колонна верующих в 16:00 выдвинулась от Свято-Троицкого собора на улице Розы Люксембург и достигнет Октябрьской площади около 17:00.