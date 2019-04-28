Екатеринбуржец трижды бесплатно отремонтировал квартиру ветерану ВОВ

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« Мы делали Василию Федоровичу ремонт в ноябре и декабре. В преддверии праздника снова пришли с ремонтом , это вызвало у ветерана большую гордость , что его не забывают. Результатом остались все довольны , комната кардинально изменилась. Так же купили ему новые шкафы , диван , новый телевизор , поставили новое окно. Ведь он воевал за всех нас , за достойное поколение , которое помнит и гордится. Это самое малое , что мы можем сделать», — рассказал Антон Савчук.







Фотографии из аккаунта Савчука разлетелись по пабликам с многомиллионной аудиторией во « ВКонтакте». Пользователи единогласно одобрили такой поступок екатеринбуржца.

Екатеринбуржец Антон Савчук рассказал на своей странице в Instagram, как в три захода отремонтировал квартиру ветерану Великой Отечественной войны95-летнему Василию Гусеву. Это благотворительный проектпоэтому все работы проводились бесплатно.