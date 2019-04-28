Екатеринбуржец трижды бесплатно отремонтировал квартиру ветерану ВОВ
16:34, 28 Апрель 2019
Фотографии из аккаунта Антона Савчука разлетелись по пабликам с многомиллионной аудиторией.
Екатеринбуржец Антон Савчук рассказал на своей странице в Instagram, как в три захода отремонтировал квартиру ветерану Великой Отечественной войны, 95-летнему Василию Гусеву. Это благотворительный проект, поэтому все работы проводились бесплатно.
«Мы делали Василию Федоровичу ремонт в ноябре и декабре. В преддверии праздника снова пришли с ремонтом, это вызвало у ветерана большую гордость, что его не забывают. Результатом остались все довольны, комната кардинально изменилась. Так же купили ему новые шкафы, диван, новый телевизор, поставили новое окно. Ведь он воевал за всех нас, за достойное поколение, которое помнит и гордится. Это самое малое, что мы можем сделать», — рассказал Антон Савчук.
Фотографии из аккаунта Савчука разлетелись по пабликам с многомиллионной аудиторией во «ВКонтакте». Пользователи единогласно одобрили такой поступок екатеринбуржца.
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Кроме квартиры ветерана ВОВ Савчук и его команда бесплатно ремонтировали квартиры человеку с ограниченными возможностями здоровья, водителю трамвая и человеку, пережившему блокаду Ленинграда.
Проект родился из желания помочь тем, кто больше всего в этом нуждается — инвалидам и ветеранам. «Хотелось бы в рамках проекта в будущем помогать обустроить свой угол хотя бы одному человеку в 1-2 месяца (нужно трезво оценивать свои возможности) ведь все стройматериалы покупаются за свой счет», — делится Антон Савчук. О причинах того, почему он занялся такой благотворительностью, Савчук отвечает просто: с возрастом на многие вещи начинаешь смотреть иначе и приходишь к мысли, что нужно помогать нуждающимся.
Если вы захотите поддержать благотворительный проект, то здесь можно найти все реквизиты.
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