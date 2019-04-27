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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

15:56, 27 Апрель 2019
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Фото: flickr
В воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидают дождь и мокрый снег.

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области. В воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидают дождь и мокрый снег. На дорогах будет гололед, ночью метели, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской МЧС. Подача электричества может быть с перебоями из-за сильных осадков. В министерства и ведомства уже сообщили о погоде, чтобы они могли подготовиться к защитным мероприятиям. Дежурно-диспетчерские службы привели в готовность.

Свердловчанам рекомендуют меньше находиться и работать на улице, водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Если вы попадете в аварию или ЧП, звоните в МЧС по номеру 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, снегопад, погода, МЧС, штормовое предупреждение, Свердловская область
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