В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
15:56, 27 Апрель 2019
В воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидают дождь и мокрый снег.
Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области. В воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидают дождь и мокрый снег. На дорогах будет гололед, ночью метели, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской МЧС. Подача электричества может быть с перебоями из-за сильных осадков. В министерства и ведомства уже сообщили о погоде, чтобы они могли подготовиться к защитным мероприятиям. Дежурно-диспетчерские службы привели в готовность.
Свердловчанам рекомендуют меньше находиться и работать на улице, водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Если вы попадете в аварию или ЧП, звоните в МЧС по номеру 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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