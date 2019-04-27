Екатеринбурженка завоевала титул «Краса Росгвардии»

Екатеринбурженку Анну Храмцову признали победительницей конкурса «Краса Росгвардии». За прапорщицу полиции проголосовали 57 тысяч человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе Росгвардии. Анна Храмцова работает на пульте централизованной охраны управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу в Ленинском районе города. В полиции она уже больше десяти лет.

В конкурсе приняли участие тысяча женщин. Им предложили рассказать о своей службе и достижениях, а также приложить фотографии с интересными композиционными решениями. Кроме екатеринбурженки в финал вышли еще 12 участниц: Анастасия Будило из Омска, Юлия Гладышева из Иваново, Наталья Школьная из Северска, Ольга Асцатурова из Тулы, Карина Шмакова из Грозного, Светлана Фарафонова из Саратова, Ольга Сизова из Москвы, Кристина Цыганова из Ростова-на-Дону, Екатерина Ермакова из Москвы, Анна Пискун из Кирова, Анна Юлдашева из Калининграда и Виктория Бредихина из Санкт-Петербурга.

Фотографии Анны и других финалисток войдут в новый календарь Росгвардии на 2020 год.