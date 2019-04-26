Внимание, танки! Улицы Екатеринбурга закроют для масштабных репетиций

В Екатеринбурге уже сегодня, 26 апреля, пройдет первая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Сотрудники ГИБДД начнут перекрывать дороги с 19:00, чтобы пропустить механизированную колонну. Танки стартуют с улицы Окраинной, далее по Патриса Лумумбы и Московской и до проспекта Ленина. Далее репетиции продолжатся по обычному маршруту: по главному проспекту от Карла Либкнехта до Репина, а также на участке 8 Марта. ЕТВ отметил все перекрытия на карте: