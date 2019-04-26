Внимание, танки! Улицы Екатеринбурга закроют для масштабных репетиций
10:47, 26 Апрель 2019
Техника будет двигаться со Вторчермета до самого центра. Планируйте свой маршрут заранее.
В Екатеринбурге уже сегодня, 26 апреля, пройдет первая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Сотрудники ГИБДД начнут перекрывать дороги с 19:00, чтобы пропустить механизированную колонну. Танки стартуют с улицы Окраинной, далее по Патриса Лумумбы и Московской и до проспекта Ленина. Далее репетиции продолжатся по обычному маршруту: по главному проспекту от Карла Либкнехта до Репина, а также на участке 8 Марта. ЕТВ отметил все перекрытия на карте:
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Руководство ЦВО пообещало проследить, чтобы все танки были в «резиновых башмаках». Ранее на порчу брусчатки пожаловалась советница мэра Екатерина Куземка. После этого для танков закупили защитные чехлы. Правда военным обвинения мэрии не понравились. Следующая репетиция Парада Победы состоится 29 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.
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Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.
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