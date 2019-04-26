Варламова привезли в Екатеринбург и посадили на трамвай

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( большая дорога с мэром) на ютубе. Администрация раздумывала над предложением , но переговоры сошли на нет. Варламов также часто выступает в качестве эксперта по благоустройству. Например , он заявлял , что город достоин звания третьей столицы России , вступался за телебашню и хвалил Екатеринбург за проведение ЧМ-2018 Блогер Илья Варламов планировал поговорить с мэром Александром Высокинским в рамках своего проекта БДСМбольшая дорога с мэром) на ютубе. Администрация раздумывала над предложениемно переговоры сошли на нет. Варламов также часто выступает в качестве эксперта по благоустройству.

ФондГород Может» привез в Екатеринбург блогера Илью Варламова. Он выступит в качестве эксперта в фильмепосвященному благоустройству проспекта Ленина. Съемки частично провели в одном из городских трамваев. Блогер успел заснять удивленных пассажиров на камеру и выложить историю в своем Instagram. Разговор продолжили возле мэрии Екатеринбурга. Исследование фонда планируют презентовать в доме Маклецкого после завершения съемок.