Варламова привезли в Екатеринбург и посадили на трамвай
17:16, 26 Апрель 2019
Фонд «Город Может» сделал блогера героем своего фильма.
Фонд «Город Может» привез в Екатеринбург блогера Илью Варламова. Он выступит в качестве эксперта в фильме, посвященному благоустройству проспекта Ленина. Съемки частично провели в одном из городских трамваев. Блогер успел заснять удивленных пассажиров на камеру и выложить историю в своем Instagram. Разговор продолжили возле мэрии Екатеринбурга. Исследование фонда планируют презентовать в доме Маклецкого после завершения съемок.
Блогер Илья Варламов планировал поговорить с мэром Александром Высокинским в рамках своего проекта БДСМ (большая дорога с мэром) на ютубе. Администрация раздумывала над предложением, но переговоры сошли на нет. Варламов также часто выступает в качестве эксперта по благоустройству. Например, он заявлял, что город достоин звания третьей столицы России, вступался за телебашню и хвалил Екатеринбург за проведение ЧМ-2018
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