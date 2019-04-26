«Тренируйтесь на свинках»: депутат Вегнер разнес мусорный тариф

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер обратился в прокуратуру с требованием пересмотреть мусорные тарифы и нормативы накопления отходов. Он рассказал , что получил больше тысячи жалоб от жителей региона , которые не понимают , почему так выросли цены на услугу. Вячеслав Вегнер считает , что реформа прошла слишком стремительно: города не попробовали раздельный сбор , не оборудовали площадки , не отработали систему сбора мусора. Вместо этого получили только нормы отходов на человека.





« Любой нормальный человек сперва тренируется , пробует взять высоту с малых величин , подходит к снаряду , разогревается и лишь потом , разбегается и прыгает. Ну или сперва на морских свинках экспериментирует».







Депутат предложил вернуться к пересмотру тарифа и установить нормы , близкие к реальным. « Что тогда явилось основанием утверждения нормативов? Пол , палец , потолок?

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« Не надо это перевешивать на людей , не надо им писать — организуйте собрания , примите решение , начните собирать и прочую лабуду. Исполнительная власть это должна сделать», — заявил он.

», — возмутился Вячеслав Вегнер. По его словамв городах нужно пробовать сортировку мусора и возвращать тарифесли человек соблюдает все правила.