«Тренируйтесь на свинках»: депутат Вегнер разнес мусорный тариф
15:22, 26 Апрель 2019
Он обратился в прокуратуру с предложением пересмотреть нормативы, установленный РЭК.
Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер обратился в прокуратуру с требованием пересмотреть мусорные тарифы и нормативы накопления отходов. Он рассказал, что получил больше тысячи жалоб от жителей региона, которые не понимают, почему так выросли цены на услугу. Вячеслав Вегнер считает, что реформа прошла слишком стремительно: города не попробовали раздельный сбор, не оборудовали площадки, не отработали систему сбора мусора. Вместо этого получили только нормы отходов на человека.
«Любой нормальный человек сперва тренируется, пробует взять высоту с малых величин, подходит к снаряду, разогревается и лишь потом, разбегается и прыгает. Ну или сперва на морских свинках экспериментирует».
Депутат предложил вернуться к пересмотру тарифа и установить нормы, близкие к реальным. «Что тогда явилось основанием утверждения нормативов? Пол, палец, потолок?Благое дело обратили в очередной побор», — возмутился Вячеслав Вегнер. По его словам, в городах нужно пробовать сортировку мусора и возвращать тариф, если человек соблюдает все правила.
«Не надо это перевешивать на людей, не надо им писать — организуйте собрания, примите решение, начните собирать и прочую лабуду. Исполнительная власть это должна сделать», — заявил он.
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