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Свердловчанам запретили жарить шашлыки на майских праздниках

17:13, 26 Апрель 2019
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Фото: pixabay
За нарушения закона грозят штрафы.

Перед майскими праздниками в Свердловский области ввели особый противопожарный режим. Жителям 19 муниципалитетов запретили разводить костры, сжигать мусор, палить траву. За правонарушения грозят штрафы: для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч, рассказали в свердловском МЧС.

Тем временем, по прогнозу погоды, екатеринбуржцы останутся без солнца не выходных. В предпраздничный уик-энд синоптики обещают дожди и ветер.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, лес, шашлыки, МЧС
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