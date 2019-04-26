Свердловчанам запретили жарить шашлыки на майских праздниках

Перед майскими праздниками в Свердловский области ввели особый противопожарный режим. Жителям 19 муниципалитетов запретили разводить костры, сжигать мусор, палить траву. За правонарушения грозят штрафы: для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч, рассказали в свердловском МЧС.

Тем временем, по прогнозу погоды, екатеринбуржцы останутся без солнца не выходных. В предпраздничный уик-энд синоптики обещают дожди и ветер.