Полицейские Екатеринбурга поймали угонщика трех ГАЗелей

Екатеринбуржца приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы за кражу трех ГАЗелей. Полицейские установили, что осужденный и двое его подельников угоняли автомобили с ноября по декабрь 2017 года. Две из трех машин они сбыли в Омскую область. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчины также пытались похитить автомобили любимой модели местной мэрии Toyota Camry, а также Toyota Land Cruiser, но безуспешно.

Задержать одного из угонщиков удалось на Восточной улице у дома № 40. Водитель и пассажир ехали на Mercedes, когда их попросили остановиться полицейские. Оба нервничали. На заднем сидении патрульные увидели инструменты для взлома машин, но екатеринбуржцы не смогли объяснить, зачем им эти вещи. Мужчин доставили в территориальный ОВД, где они признались в угоне. Позднее удалось выйти на третьего подозреваемого.

Одного из похитителей отправят в колонию строгого режима. В отношении еще двоих обвиняемых ведется расследование.