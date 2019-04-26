Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Полицейские Екатеринбурга поймали угонщика трех ГАЗелей

10:39, 26 Апрель 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Мужчина и его подельники также пытались похитить любимую модель местной мэрии Toyota Camry, но у них ничего не вышло.

Екатеринбуржца приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы за кражу трех ГАЗелей. Полицейские установили, что осужденный и двое его подельников угоняли автомобили с ноября по декабрь 2017 года. Две из трех машин они сбыли в Омскую область. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчины также пытались похитить автомобили любимой модели местной мэрии Toyota Camry, а также Toyota Land Cruiser, но безуспешно.

Задержать одного из угонщиков удалось на Восточной улице у дома № 40. Водитель и пассажир ехали на Mercedes, когда их попросили остановиться полицейские. Оба нервничали. На заднем сидении патрульные увидели инструменты для взлома машин, но екатеринбуржцы не смогли объяснить, зачем им эти вещи. Мужчин доставили в территориальный ОВД, где они признались в угоне. Позднее удалось выйти на третьего подозреваемого.

Одного из похитителей отправят в колонию строгого режима. В отношении еще двоих обвиняемых ведется расследование.

«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Анна Решеткина — о том, почему она не уезжает в Москву.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Полицейские Екатеринбурга поймали угонщика трех ГАЗелей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, угон, УМВД по Екатеринбургу, машина, автомобиль
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.