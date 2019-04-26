Мэрия Екатеринбурга обещает восстановить легендарный газон за месяц

Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить культовый газон на Малышева-Гоголя, который обустроил предприниматель Юрий Окунев, до 1 июня. Такую информацию вице-мер Алексей Бубнов направил депутату гордумы Тимофею Жукову. «Посмотрим. Верим, надеемся, ждем!», — прокомментировал он.

Энергетики повредили поляну, ремонтируя кабельную линию электропередач. Год назад газону тоже пришлось несладко: его раскурочили специалисты «ЕЭСК», прокладывая кабель. Позднее его все-таки восстановили. Юрий Окунев сделал газон в 2017 году. Блогер Илья Варламов называл газон предпринимателя идеальным.

