Мэрия Екатеринбурга обещает восстановить легендарный газон за месяц
16:16, 26 Апрель 2019
Поляна Юрия Окунева пострадала во время ремонта.
Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить культовый газон на Малышева-Гоголя, который обустроил предприниматель Юрий Окунев, до 1 июня. Такую информацию вице-мер Алексей Бубнов направил депутату гордумы Тимофею Жукову. «Посмотрим. Верим, надеемся, ждем!», — прокомментировал он.
Энергетики повредили поляну, ремонтируя кабельную линию электропередач. Год назад газону тоже пришлось несладко: его раскурочили специалисты «ЕЭСК», прокладывая кабель. Позднее его все-таки восстановили. Юрий Окунев сделал газон в 2017 году. Блогер Илья Варламов называл газон предпринимателя идеальным.
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