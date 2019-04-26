Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мэрия Екатеринбурга обещает восстановить легендарный газон за месяц

16:16, 26 Апрель 2019
image_1.jpg
Фото: ЕТВ
Поляна Юрия Окунева пострадала во время ремонта.

Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить культовый газон на Малышева-Гоголя, который обустроил предприниматель Юрий Окунев, до 1 июня. Такую информацию вице-мер Алексей Бубнов направил депутату гордумы Тимофею Жукову. «Посмотрим. Верим, надеемся, ждем!», — прокомментировал он.

Энергетики повредили поляну, ремонтируя кабельную линию электропередач. Год назад газону тоже пришлось несладко: его раскурочили специалисты «ЕЭСК», прокладывая кабель. Позднее его все-таки восстановили. Юрий Окунев сделал газон в 2017 году. Блогер Илья Варламов называл газон предпринимателя идеальным.

«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Анна Решеткина — о том, почему она не уезжает в Москву, когда закроется «Бюро100».
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Мэрия Екатеринбурга обещает восстановить легендарный газон за месяц»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Ремонт, благоустройство, газон, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Помощь женщинам в кризисной ситуации
26 апреля в 19:30
С Лариса Лазарева
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.