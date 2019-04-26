«Есть просто люди»: чем закончилась дискуссия об ЛГБТ в Ельцин Центре
Накануне в Ельцин Центре прошла одна из самых нашумевших встреч в рамках проекта «Бай-бай, стигма». На этот раз мероприятие посвятили теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». С самого начала желание поговорить об ЛГБТ в открытую вызвало бурю негодования у Уральского родительского комитета, который обратился к мэру Александру Высокинскому и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой запретить «пропаганду». Позднее к комитету присоединились организации «Сорок сороков» и «Совет отцов».
Отменить встречу не удалось, поэтому руководитель родительского комитета Евгений Жабреев решил лично поприсутствовать на разговоре о сексуальной ориентации и гендерах. Впрочем, его участие в дискуссии ограничилось пикетированием у Ельцин Центра. Он и еще несколько крепких мужчин пришли на «Бай-бай, стигму» за 40 минут до мероприятия и выстроились у входа в Ельцин Центр, чтобы навязать присутствующим свою точку зрения и наставить на единственный верный, по их мнению, путь. На плакатах, которые Уральский комитет принес с собой, были следующие лозунги: «Семья бесценна, когда полноценна!», «Мама, папа, я — счастливая семья!», «Моя семья — мое богатство!» и другие.
Евгений Жабреев и его соратники активно отстаивали свою позицию на камерах. «Я не хочу идти по улице со своим ребенком, и чтоб рядом шла какая-то однополая пара, державшись за руки. Мне придется ребенку что-то объяснять. Объяснять, что это норма, это нормально. Я не больной человек. Нам не надо прокачивать мозги. У наших детей большое будущее. Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в стране, где это будет нормой. Они уже перешли границы», — заявил Жабреев. При этом он отметил, что представителей ЛГБТ никто не ущемляет в правах, и даже добавил, что они могут заниматься, чем хотят, но только у себя дома. Когда же юрист Ресурсного центра Анна Плюснина предложила Уральскому комитету присоединиться к обсуждению наболевшей темы, он отказался. Видимо, мужчинам больше понравилось мерзнуть на улице в обнимку со своими лозунгами.
Отговорить екатеринбуржцев от обсуждения сексуальной ориентации и гендерной идентичности не удалось. Желающих оказалось настолько много, что всем не хватило стульев. Толпа копилась на входе в медиазал, рядом с которым у гостей внимательно проверяли паспорта. Некоторым пришлось наблюдать за происходящим за стеклянными дверями коворкинга. Но слушать спикеров пришлось недолго…
Модератор проекта «Бай-бай, стигма» и журналистка ЕТВ Оксана Маклакова успела только представить спикеров. «Всем добрый вечер, я Семен Чирков. И я гомофоб. В этом достаточно сложно сейчас признаться, потому что все радикальные гомофобы струсили. Потому что на людях признаваться в этом в приличном обществе неприлично. И за это я отдельно не люблю ЛГБТ. За 1:0 в вашу пользу. За то, что вы качаете эту тему и заставляете меня меняться, изменять свои привычные установки, заставляете меня обращать внимание на свою фобию, как-то работать с ней и рационализировать. Вот, я жил-жил и не знал, что я гомофоб. А сейчас узнал. И это достаточно болезненный процесс. А здесь я для того, чтобы понять причины своей фобии и узнать, как с ней бороться», — представился первый участник дискуссии. А потом всех попросили покинуть Ельцин Центр. Кто-то сообщил о минировании.
Фото: ЕТВ
Все высыпали на улицу. Совсем скоро к Ельцин Центру подъехала машина МЧС, скорая, реанимация. От увиденного возник лишь один вопрос: что за человеконенавистничество? Сразу было ясно, что никакой мины в здании нет (позднее информацию подтвердили). Но противники не нашли другого способа сорвать мероприятие. И деньги, которые потратили на выезд бригад, благополучно улетели в трубу.
То, что нас «заминировали», — это лучшее доказательство того, что стигма есть, и она огромная. Что проблема настолько назрела, что это реально крик. То, что произошло, — это глобальный крик всех, что надо садиться и разговаривать, обсуждать, придумывать какие-то правила игры, принципы, по которым мы живем.
Еще минут 20 организаторы «Бай-бай, стигмы» решали, что же делать дальше. В итоге договорились переместиться в бар «Колбаса» на Вайнера, 9А, чтобы продолжить толком не начатый разговор. Но конструктивного диалога не вышло. Встреча все больше напоминала версус-баттл между теми, кто «за» и «против».
В середину бара вышел некий Айнур Гайсин, который попытался объяснить, почему к ЛГБТ относятся отрицательно. «Наверное, все слышали про ситуацию в Тюмени, где два мужика склонили к сексу несовершеннолетнего молодого человека. У меня в связи с этим вопрос, каких ценностей придерживается это ЛГБТ-сообщество?» — выступил Айнур.
Фото: ЕТВ
Ему парировал другой участник дискуссии Виталий Мельковский: «С ценностью финансового благополучия, с ценностью любви к футболу. То есть понимаете… Вещи, объединяющие ЛГБТ-сообщество и так называемых гомофобов. Мы с вами говорим об одном и том же. Вы говорите: „Мы за традиционные ценности“. Традиционные ценности семьи — для меня тоже ценности. Почему вы лишаете нас права заводить семью, такую, как мы хотим?»
Далее последовали фразы:
— Ценности ЛГБТ-сообщества антисемейные.
— Почему? Я тоже хочу семью.
— С мужчиной?
— У нас полстраны воспитано однополыми семьями: мамой и бабушкой.
— Это совершенно разные вещи.
Собеседники так ни к чему и не пришли (а потом Айнур и вовсе куда-то исчез), зато все участники резко сменили тактику и, не дав выступить заявленным на мероприятии спикерам, начали обсуждать кликбейт-заголовки и представление ЛГБТ в СМИ. «Информация изначально коверкается, и она сама по себе стигматизирует. Выпячивается какой-то отдельный аспект и разворачивается в негативном ключе», — заявила один из координаторов «Бай-бай, стигмы» и представитель Ельцин Центра Елена Возмищева.
Фото: ЕТВ
Почему так происходит, кратко пояснил «культурный гомофоб» [именно так его представила на встрече Оксана Маклакова — прим. ЕТВ] Семен Чирков: «Механизм этой стигмы в том, что обществу в соцсетях нужно иметь того, кого можно унижать, кого можно бить. Это как почесать там, где чешется. И журналисты, используя этот механизм, собирают трафик. И это работает. Почему бы этим не воспользоваться?»
Выбор между трафиком и этикой для нескольких гостей-журналистов оказался очевидным. «Естественно, трафик, потому что мы на этом работаем», — сказал Андрей Гусельников. И дискуссия вышла из-под контроля. Модератора «Бай-бай, стигмы» Оксану Маклакову и скучающих на лавочке спикеров из Ресурсного центра обступили журналисты. Перекрикивать разгоряченный народ было бесполезно. В баре стало душно и жарко от столкновения разных позиций и накала страстей. Но обсудить реально волнующие проблемы, которые касаются социальных, экономических, медицинских и других стигм, не получилось. Потому что за пределами Ельцин Центра, который хоть как-то очертил рамки мероприятия, вылился наружу весь негатив, абсолютно не настраивающий участников на диалог. Но Оксана Маклакова нашла плюсы.
Для меня финалом стала очень классная фраза Игоря Пушкарева, который сказал: «Вообще, ребят, нам всем пора понять, что нет геев, лесбиянок, трансгендеров, гомофобов, натуралов и еще кого-нибудь. Есть просто люди. И надо ко всем относиться по-человечески. И если мы возьмем это за некое правило, то всем нам станет жить гораздо легче».
Прокомментировали «Бай-бай, стигму» и представители Ресурсного центра, в том числе спикеры, которые так и не выступили.
Как свидетельница дискуссии в баре, могу сказать, что мне было очень некомфортно: спикер_ки сидели, и вокруг них, как стервятники, нависали стоящие вокруг гомофобы, журналист_ы. Они перебивали агрессивным тоном, не давали договорить и подходили все ближе. Со стороны это было страшно и неприятно. Обстановка иллюстрировала ситуацию в российском обществе в целом — как задавливают, не дают высказаться буквально. Сначала это было похоже на конференцию с журналист_ами, а потом это переросло в иллюстрацию травли.
Фото: ЕТВ
Я примерил на себя шкуру гомофоба и понял, что говорить глаза в глаза «я вас не люблю, вы иные» очень сложно. Это как признаться в алкоголизме. А
объяснить, проговаривая вслух (это обязательно), в чем же твои личные корни
гомофобии, — почти непосильная задача. Проще спрятаться за религиозными клише или
заявить, что это «неестественно».
Есть ли смысл устраивать новую встречу, посвященную теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность», организаторы «Бай-бай, стигмы» пока не знают. Об этом они еще подумают. Тем более, что после вчерашнего вечера поводов для размышлений стало значительно больше.
Фото: ЕТВ