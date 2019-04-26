«Есть просто люди»: чем закончилась дискуссия об ЛГБТ в Ельцин Центре

Отменить встречу не удалось, поэтому руководитель родительского комитета Евгений Жабреев решил лично поприсутствовать на разговоре о сексуальной ориентации и гендерах. Впрочем, его участие в дискуссии ограничилось пикетированием у Ельцин Центра. Он и еще несколько крепких мужчин пришли на «Бай-бай, стигму» за 40 минут до мероприятия и выстроились у входа в Ельцин Центр, чтобы навязать присутствующим свою точку зрения и наставить на единственный верный, по их мнению, путь. На плакатах, которые Уральский комитет принес с собой, были следующие лозунги: «Семья бесценна, когда полноценна!», «Мама, папа, я — счастливая семья!», «Моя семья — мое богатство!» и другие.

Евгений Жабреев и его соратники активно отстаивали свою позицию на камерах. «Я не хочу идти по улице со своим ребенком, и чтоб рядом шла какая-то однополая пара, державшись за руки. Мне придется ребенку что-то объяснять. Объяснять, что это норма, это нормально. Я не больной человек. Нам не надо прокачивать мозги. У наших детей большое будущее. Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в стране, где это будет нормой. Они уже перешли границы», — заявил Жабреев. При этом он отметил, что представителей ЛГБТ никто не ущемляет в правах, и даже добавил, что они могут заниматься, чем хотят, но только у себя дома. Когда же юрист Ресурсного центра Анна Плюснина предложила Уральскому комитету присоединиться к обсуждению наболевшей темы, он отказался. Видимо, мужчинам больше понравилось мерзнуть на улице в обнимку со своими лозунгами.