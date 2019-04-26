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«Есть просто люди»: чем закончилась дискуссия об ЛГБТ в Ельцин Центре

07:00, 26 Апрель 2019
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Из Ельцин Центра встречу пришлось перенести в бар
Фото: ЕТВ
ЕТВ подготовил для вас репортаж о том, как развивались события на мероприятии, которое взволновало весь Екатеринбург.

Накануне в Ельцин Центре прошла одна из самых нашумевших встреч в рамках проекта «Бай-бай, стигма». На этот раз мероприятие посвятили теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». С самого начала желание поговорить об ЛГБТ в открытую вызвало бурю негодования у Уральского родительского комитета, который обратился к мэру Александру Высокинскому и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой запретить «пропаганду». Позднее к комитету присоединились организации «Сорок сороков» и «Совет отцов».

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Отменить встречу не удалось, поэтому руководитель родительского комитета Евгений Жабреев решил лично поприсутствовать на разговоре о сексуальной ориентации и гендерах. Впрочем, его участие в дискуссии ограничилось пикетированием у Ельцин Центра. Он и еще несколько крепких мужчин пришли на «Бай-бай, стигму» за 40 минут до мероприятия и выстроились у входа в Ельцин Центр, чтобы навязать присутствующим свою точку зрения и наставить на единственный верный, по их мнению, путь. На плакатах, которые Уральский комитет принес с собой, были следующие лозунги: «Семья бесценна, когда полноценна!», «Мама, папа, я — счастливая семья!», «Моя семья — мое богатство!» и другие.

Евгений Жабреев и его соратники активно отстаивали свою позицию на камерах. «Я не хочу идти по улице со своим ребенком, и чтоб рядом шла какая-то однополая пара, державшись за руки. Мне придется ребенку что-то объяснять. Объяснять, что это норма, это нормально. Я не больной человек. Нам не надо прокачивать мозги. У наших детей большое будущее. Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в стране, где это будет нормой. Они уже перешли границы», — заявил Жабреев. При этом он отметил, что представителей ЛГБТ никто не ущемляет в правах, и даже добавил, что они могут заниматься, чем хотят, но только у себя дома. Когда же юрист Ресурсного центра Анна Плюснина предложила Уральскому комитету присоединиться к обсуждению наболевшей темы, он отказался. Видимо, мужчинам больше понравилось мерзнуть на улице в обнимку со своими лозунгами.

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Отговорить екатеринбуржцев от обсуждения сексуальной ориентации и гендерной идентичности не удалось. Желающих оказалось настолько много, что всем не хватило стульев. Толпа копилась на входе в медиазал, рядом с которым у гостей внимательно проверяли паспорта. Некоторым пришлось наблюдать за происходящим за стеклянными дверями коворкинга. Но слушать спикеров пришлось недолго…

Модератор проекта «Бай-бай, стигма» и журналистка ЕТВ Оксана Маклакова успела только представить спикеров. «Всем добрый вечер, я Семен Чирков. И я гомофоб. В этом достаточно сложно сейчас признаться, потому что все радикальные гомофобы струсили. Потому что на людях признаваться в этом в приличном обществе неприлично. И за это я отдельно не люблю ЛГБТ. За 1:0 в вашу пользу. За то, что вы качаете эту тему и заставляете меня меняться, изменять свои привычные установки, заставляете меня обращать внимание на свою фобию, как-то работать с ней и рационализировать. Вот, я жил-жил и не знал, что я гомофоб. А сейчас узнал. И это достаточно болезненный процесс. А здесь я для того, чтобы понять причины своей фобии и узнать, как с ней бороться», — представился первый участник дискуссии. А потом всех попросили покинуть Ельцин Центр. Кто-то сообщил о минировании.

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Первыми к Ельцин Центру приехали сотрудники МЧС

Фото: ЕТВ

Все высыпали на улицу. Совсем скоро к Ельцин Центру подъехала машина МЧС, скорая, реанимация. От увиденного возник лишь один вопрос: что за человеконенавистничество? Сразу было ясно, что никакой мины в здании нет (позднее информацию подтвердили). Но противники не нашли другого способа сорвать мероприятие. И деньги, которые потратили на выезд бригад, благополучно улетели в трубу.

Оксана Маклакова
ведущая ЕТВ

То, что нас «заминировали», — это лучшее доказательство того, что стигма есть, и она огромная. Что проблема настолько назрела, что это реально крик. То, что произошло, — это глобальный крик всех, что надо садиться и разговаривать, обсуждать, придумывать какие-то правила игры, принципы, по которым мы живем.

Оксана Маклакова

Еще минут 20 организаторы «Бай-бай, стигмы» решали, что же делать дальше. В итоге договорились переместиться в бар «Колбаса» на Вайнера, , чтобы продолжить толком не начатый разговор. Но конструктивного диалога не вышло. Встреча все больше напоминала версус-баттл между теми, кто «за» и «против».

В середину бара вышел некий Айнур Гайсин, который попытался объяснить, почему к ЛГБТ относятся отрицательно. «Наверное, все слышали про ситуацию в Тюмени, где два мужика склонили к сексу несовершеннолетнего молодого человека. У меня в связи с этим вопрос, каких ценностей придерживается это ЛГБТ-сообщество?» — выступил Айнур.

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Айнур Гайсин в центре внимания

Фото: ЕТВ

Ему парировал другой участник дискуссии Виталий Мельковский: «С ценностью финансового благополучия, с ценностью любви к футболу. То есть понимаете… Вещи, объединяющие ЛГБТ-сообщество и так называемых гомофобов. Мы с вами говорим об одном и том же. Вы говорите: Мы за традиционные ценности“. Традиционные ценности семьи — для меня тоже ценности. Почему вы лишаете нас права заводить семью, такую, как мы хотим?»

Далее последовали фразы:

— Ценности ЛГБТ-сообщества антисемейные.
— Почему? Я тоже хочу семью.
— С мужчиной?
— У нас полстраны воспитано однополыми семьями: мамой и бабушкой.
— Это совершенно разные вещи.

Собеседники так ни к чему и не пришли (а потом Айнур и вовсе куда-то исчез), зато все участники резко сменили тактику и, не дав выступить заявленным на мероприятии спикерам, начали обсуждать кликбейт-заголовки и представление ЛГБТ в СМИ. «Информация изначально коверкается, и она сама по себе стигматизирует. Выпячивается какой-то отдельный аспект и разворачивается в негативном ключе», — заявила один из координаторов «Бай-бай, стигмы» и представитель Ельцин Центра Елена Возмищева.

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«Культурный гомофоб» Семен Чирков (слева)

Фото: ЕТВ

Почему так происходит, кратко пояснил «культурный гомофоб» [именно так его представила на встрече Оксана Маклакова — прим. ЕТВ] Семен Чирков: «Механизм этой стигмы в том, что обществу в соцсетях нужно иметь того, кого можно унижать, кого можно бить. Это как почесать там, где чешется. И журналисты, используя этот механизм, собирают трафик. И это работает. Почему бы этим не воспользоваться?»

Выбор между трафиком и этикой для нескольких гостей-журналистов оказался очевидным. «Естественно, трафик, потому что мы на этом работаем», — сказал Андрей Гусельников. И дискуссия вышла из-под контроля. Модератора «Бай-бай, стигмы» Оксану Маклакову и скучающих на лавочке спикеров из Ресурсного центра обступили журналисты. Перекрикивать разгоряченный народ было бесполезно. В баре стало душно и жарко от столкновения разных позиций и накала страстей. Но обсудить реально волнующие проблемы, которые касаются социальных, экономических, медицинских и других стигм, не получилось. Потому что за пределами Ельцин Центра, который хоть как-то очертил рамки мероприятия, вылился наружу весь негатив, абсолютно не настраивающий участников на диалог. Но Оксана Маклакова нашла плюсы.

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Оксана Маклакова
ведущая ЕТВ

Для меня финалом стала очень классная фраза Игоря Пушкарева, который сказал: «Вообще, ребят, нам всем пора понять, что нет геев, лесбиянок, трансгендеров, гомофобов, натуралов и еще кого-нибудь. Есть просто люди. И надо ко всем относиться по-человечески. И если мы возьмем это за некое правило, то всем нам станет жить гораздо легче».

Оксана Маклакова

Прокомментировали «Бай-бай, стигму» и представители Ресурсного центра, в том числе спикеры, которые так и не выступили.

Алла Чикинда
представитель Ресурсного центра для ЛГБТ

Как свидетельница дискуссии в баре, могу сказать, что мне было очень некомфортно: спикер_ки сидели, и вокруг них, как стервятники, нависали стоящие вокруг гомофобы, журналист_ы. Они перебивали агрессивным тоном, не давали договорить и подходили все ближе. Со стороны это было страшно и неприятно. Обстановка иллюстрировала ситуацию в российском обществе в целом — как задавливают, не дают высказаться буквально. Сначала это было похоже на конференцию с журналист_ами, а потом это переросло в иллюстрацию травли.

Алла Чикинда
Анне Плюсниной, юристу Ресурсного центра для ЛГБТ сказали, что вчерашняя «Бай-бай, стигма» стала отличным пиаром. Вот только Анна этому не рада: «Для нас это вредящий пиар. Центру важнее конструктивное мероприятие, без инцидентов: спокойно встретиться, обсудить и разойтись. Случившееся же повысит тревожность у организаций, готовых сотрудничать с ЛГБТ+ инициативами, у тех, кто уже поддерживают или готовы поддерживать. Чем больше СМИ привлекают внимание, тем больше усугубляется стигма, в том числе у самого сообщества».
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Свою точку зрения высказали также Винсент, координатор работы с т*сообществом в Ресурсном центре, и Полина Дробина, координаторка фем-направления.
Винсент: «Как только размеренный темп был нарушен, как только перестали модератор_ки сдерживать напор аудитории, так сразу мы услышали реплики «ЛГБТ выкручивают руки журналистам, когда требуют корректной лексики и отказываются сотрудничать с некорректными СМИ», так сразу полились аргументы о том, что «геи требуют право насиловать детей». Действительно, иллюстрация российской действительности: внешняя благопристойность, за которой при малейшем нарушении цивилизованных условий обнаруживается сильнейшая стигма и предрассудки. Я не уверен, что сегодня нам удалось действительно побороться или хотя бы немного противостоять стигме и гомофобии».

Полина: «То, что произошло после «минирования» кроме как жутким менсплейнингом [снисходительная манера разговора, используя которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощенных формулировок, делая скидку на ее пол — прим. ЕТВ] назвать нельзя. Я возмущена произошедшим. Почему наше мероприятие не перенесли на другую дату, а сделали какие-то посиделки в баре? Когда в следующий раз меня спросят: «Как тебя ущемляют?» Я скажу: «Вот так». Мне чуть ли не руками закрывают рот, когда я пытаюсь говорить о себе и своих проблемах.

Своими впечатлениями поделился и журналист ЕТВ, обнаруживший в себе ростки гомофобии, Семен Чирков. Он, кстати, получил медаль за то, что вызвался поддержать противников ЛГБТ. Другие приглашенные участники (их было семь человек) не хотели высказывать свое мнение публично и поэтому не пришли.
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Семен Чирков и его медаль за отвагу

Фото: ЕТВ

«Гомофобы показали себя агрессивными фанатиками, не способными к диалогу, к тому, чтобы просто обсудить проблему. Словами. Без эмоций. Логично», — отметил Семен.
Семен Чирков
журналист

Я примерил на себя шкуру гомофоба и понял, что говорить глаза в глаза «я вас не люблю, вы иные» очень сложно. Это как признаться в алкоголизме. А объяснить, проговаривая вслух (это обязательно), в чем же твои личные корни гомофобии, — почти непосильная задача. Проще спрятаться за религиозными клише или заявить, что это «неестественно».


Семен Чирков

Есть ли смысл устраивать новую встречу, посвященную теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность», организаторы «Бай-бай, стигмы» пока не знают. Об этом они еще подумают. Тем более, что после вчерашнего вечера поводов для размышлений стало значительно больше.

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Оксана Маклакова в толпе участников

Фото: ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ЛГБТ, Бай бай стигма, Ресурсный центр, Ельцин Центр
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