Екатеринбуржец обманул банк, чтобы получить кредит в 525 тысяч

Екатеринбуржцу придется отработать 480 часов обязательных работ за обман банка. Мужчина и трое его сообщников подделали документы для того, чтобы получить кредит. Так, липовыми оказались справка о трудоустройстве, занимаемой должности и размере зарплаты. Эти сведения уралец подал в банк, который одобрил ему кредит на 525 тысяч рублей. Полученные деньги мошенники потратили, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Подсудимый не признал свою вину, но объяснил, что ему нужны были деньги и соратники обманули его и забрали кредит. В ходе суда установили, что у екатеринбуржца были договоры еще с несколькими другими банками. Теперь мужчине придется приводить в порядок улицы, чтобы искупить свою вину.