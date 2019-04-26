Екатеринбуржец обманул банк, чтобы получить кредит в 525 тысяч
13:51, 26 Апрель 2019
Мужчина подделал документы о трудоустройстве и размере зарплаты, чтобы получить деньги.
Екатеринбуржцу придется отработать 480 часов обязательных работ за обман банка. Мужчина и трое его сообщников подделали документы для того, чтобы получить кредит. Так, липовыми оказались справка о трудоустройстве, занимаемой должности и размере зарплаты. Эти сведения уралец подал в банк, который одобрил ему кредит на 525 тысяч рублей. Полученные деньги мошенники потратили, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.
Подсудимый не признал свою вину, но объяснил, что ему нужны были деньги и соратники обманули его и забрали кредит. В ходе суда установили, что у екатеринбуржца были договоры еще с несколькими другими банками. Теперь мужчине придется приводить в порядок улицы, чтобы искупить свою вину.
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