Екатеринбург проведет дождливые и ветреные выходные

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В воскресенье , 28 апреля , в Екатеринбурге потеплеет до +12 , а ночью установится твердый « плюс», но осадки город не отпустят. Кроме того , все три дня будет дуть ветер от 5 до 11 метров в секунду , с порывами до 13.

Екатеринбуржцы останутся без солнца не выходных. В предпраздничный уик-энд синоптики обещают дожди и ветер. Такпо данным уральского Гидрометцентрав пятницу26 апрелявоздух прогреется до +9 градусова днем пройдет дождь. В субботу27 апрелябудет холоднее: от 5 до 7 градусов выше нуляи все тот же дождь днем. Ночью могут быть легкие заморозки.