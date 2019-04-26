Екатеринбург проведет дождливые и ветреные выходные
08:10, 26 Апрель 2019
Температура воздуха днем будет варьироваться от 5 до 10 градусов выше нуля.
Екатеринбуржцы останутся без солнца не выходных. В предпраздничный уик-энд синоптики обещают дожди и ветер. Так, по данным уральского Гидрометцентра, в пятницу, 26 апреля, воздух прогреется до +9 градусов, а днем пройдет дождь. В субботу, 27 апреля, будет холоднее: от 5 до 7 градусов выше нуля, и все тот же дождь днем. Ночью могут быть легкие заморозки.
В воскресенье, 28 апреля, в Екатеринбурге потеплеет до +12, а ночью установится твердый «плюс», но осадки город не отпустят. Кроме того, все три дня будет дуть ветер от 5 до 11 метров в секунду, с порывами до 13.
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