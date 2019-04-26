Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбург проведет дождливые и ветреные выходные

08:10, 26 Апрель 2019
rain2010255_1920.jpg
Фото: pixabay
Температура воздуха днем будет варьироваться от 5 до 10 градусов выше нуля.
Екатеринбуржцы останутся без солнца не выходных. В предпраздничный уик-энд синоптики обещают дожди и ветер. Так, по данным уральского Гидрометцентра, в пятницу, 26 апреля, воздух прогреется до +9 градусов, а днем пройдет дождь. В субботу, 27 апреля, будет холоднее: от 5 до 7 градусов выше нуля, и все тот же дождь днем. Ночью могут быть легкие заморозки.

В воскресенье, 28 апреля, в Екатеринбурге потеплеет до +12, а ночью установится твердый «плюс», но осадки город не отпустят. Кроме того, все три дня будет дуть ветер от 5 до 11 метров в секунду, с порывами до 13.
Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Екатеринбург проведет дождливые и ветреные выходные»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, весна, прогноз погоды, погода
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская