Что есть бессмертие? Ответят 56 художников Уральской биеннале
В базовый список участников вошли как зарубежные, так и российские художники. Пока их 56, но к августу, ближе к биеннале, возможны последние корректировки.Например, ожидается, что на фестиваль приедут всемирно известные своими инсталляциями и перформансами испанка Кристина Лукас, российский художник Павел Пепперштейн, а также американские художники Адриан Пайпер, Диана Татер и Антон Видокль, а также мексиканец Карлос Аморалес. Темой нынешней биеннале стало «Бессмертие». И вот что по этому поводу говорит куратор основного проекта этой глобальной выставки современного искусства, куратор Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн:
«Я надеюсь, что посетив биеннале, вы можете найти разные ответы на тему бессмертия. Это будет не линейный подход, а разнообразный. Возможно, в чем-то метафорический, рассказывающий о бессмертии не тела, но души. А возможно, и другой. Я, например, заинтересована в том, чтобы художники подумали, как будет выглядеть наше будущее, которое, вероятно, станет технократическим. Однако мы не должны забывать, что искусственный интеллект может быть главным ответом на тему бессмертия».
Из
всех участников биеннале двадцать три — из России. Организаторы признаются, что
выбирать их было сложно, но как такового конкурса, который бы определил, кто
достоин, а кто нет, не проводилось. Был личный отбор куратора.
«Для меня важно понять российский контекст и российское
современное искусство. Я изучила работы многих современных российских
художников. Большинство из них работают и живут в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге. Но благодаря проекту „Не Москва“ я могла увидеть других авторов,
не из мегаполисов. Один из запоминающихся моментов — поездка во Владивосток, в
центр „Заря“.
Также я приходила в мастерские, студии художников. Общалась с ними по скайпу. Вначале в моем листе было около ста художников. И когда приходилось кого-то вычеркивать из списка, это был большой вызов и печаль», — рассказала куратор Основного проекта биеннале, куратор Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн.
В этом году 5-я Уралськая индустриальная биеннале пройдет в с в стенах действующего Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей».