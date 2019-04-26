Что есть бессмертие? Ответят 56 художников Уральской биеннале

В базовый список участников вошли как зарубежные, так и российские художники. Пока их 56, но к августу, ближе к биеннале, возможны последние корректировки.

,

,

,

,

,

,

«

,



« Я надеюсь , что посетив биеннале , вы можете найти разные ответы на тему бессмертия. Это будет не линейный подход , а разнообразный. Возможно , в чем-то метафорический , рассказывающий о бессмертии не тела , но души. А возможно , и другой. Я , например , заинтересована в том , чтобы художники подумали , как будет выглядеть наше будущее , которое , вероятно, станет технократическим. Однако мы не должны забывать , что искусственный интеллект может быть главным ответом на тему бессмертия».

Напримерожидаетсячто на фестиваль приедут всемирно известные своими инсталляциями и перформансами испанка Кристина Лукасроссийский художник Павел Пепперштейна также американские художники Адриан ПайперДиана Татер и Антон Видокльа также мексиканец Карлос Аморалес. Темой нынешней биеннале сталоБессмертие». И вот что по этому поводу говорит куратор основного проекта этой глобальной выставки современного искусствакуратор Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн: