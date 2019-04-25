В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше

Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31. Дочь мужчины Анастасия на своей странице в Facebook предположила, что это могло быть местью за активную позицию пенсионера, который много лет боролся с организацией: через суд добился перерасчета в два миллиона рублей. Жалобы на сад также писал обиженный сосед, который стал изгоем в подъезде после жалобы пенсионера. До УК «Стандарт» на момент публикации дозвониться не удалось.

Анастасия Моргунова рассказала, что отец начал заниматься садом 20 лет назад. За это время он успел построить теплицу, где выращивал помидоры и дикий виноград, обустроить клумбы с душицей и посадить ель. Все постройки располагались строго над его квартирой. В свободное время мужчина мастерил там мебель и писал книги. По словам дочери, он сильно переживал уничтожение своего сада.

«Я очень переживаю чтоб у него не случился инфаркт. Потому что он стоял там и смотрел на все это не в силах им помешать и только богу известно, ЧТО он чувствовал в эти минуты. Так большевики взрывали церкви. Это была его церковь. Похоже ничего не поменялось в нашей стране. И это страшно», — написала Анастасия Моргунова.

После случившегося пенсионер решил избавиться от управляющей компании. После голосования жильцов дом хотят сдать ТСЖ. Дочь планирует восстановить сад на крыше.