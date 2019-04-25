В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Техническую
15:09, 25 Апрель 2019
Коммунальщики будут восстанавливать асфальт после строительства ливневки.
В Екатеринбурге на три дня закроют сквозное движение по улице Технической на участке от Кишиневской до Расточной. Специалисты «ЭФЕС» должны восстановить асфальт после строительства ливневой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы проводили в марте, оставили зимний вариант благоустройства. Теперь погода позволяет вернуть все в изначальный вид.
Благоустройство улицы начнется в пятницу, 26 апреля, и продлится до конца воскресенья 28 апреля. Общественный транспорт будет объезжать участок по Кишиневской, Кунарской и Расточной. ЕТВ отметил участок на карте.
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В Екатеринбурге также до середины июня ограничили проезд транспорта между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты «Водоканала» должны подключить новый дом к водопроводу и канализации.
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