В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Техническую

В Екатеринбурге на три дня закроют сквозное движение по улице Технической на участке от Кишиневской до Расточной. Специалисты « ЭФЕС» должны восстановить асфальт после строительства ливневой канализации , сообщили в пресс-службе мэрии. Работы проводили в марте , оставили зимний вариант благоустройства. Теперь погода позволяет вернуть все в изначальный вид.



