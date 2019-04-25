В Екатеринбурге ищут волонтеров «Ночи музеев»

В Екатеринбурге ищут волонтеров, которые помогут сотрудникам музеев и галерей провести акцию «Ночь музеев». Организаторы считают, что работа будет интересна студентам творческих специальностей и работникам арт-сферы. Подать заявку можно здесь, но вам должно быть 18 лет. Волонтеры будут работать в самих музеях и информационном центре, который традиционно разместится у водонапорной башни на Плотинке. Добровольцы также смогут бесплатно побывать на любой площадке.

В акции «Ночь музеев» в этом году поучаствуют 97 екатеринбургских музеев. Они подготовят 115 площадок, посвященных двум главным темам: году театра и 140-летию со дня рождения Павла Бажова. «Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в 13 раз. Мероприятие выпадает на 18 мая. Программа для детей будет днем, а основная часть для екатеринбуржцев постарше начнется 18 мая в 18:00 и продлится до 02:00 19 мая. Программу смотрите здесь.

