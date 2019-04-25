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Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме

07:00, 25 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Крупные российские компании, заботящиеся о будущем, пытаются создать идеальные условия для работы своих HR (человеческих ресурсов). Все плюшки, в основном, достаются IT-шникам (все ведь мечтают о «Силиконовой долине»). Идеальный офис можно найти даже в Екатеринбурге: в научно-производственных помещениях «СКБ-контура» есть велопарковка, баскетбольная площадка, большая кухня на каждом этаже и возможность работать за каким угодно столом.

ЕТВ решил посмотреть, что может предложить своим сотрудникам корпорация Сбербанк, которая пытается переманить к себе лучших разработчиков и составить конкуренцию Yandex и Google (и даже захватить мир).
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

В инновационном офисе Сбербанка в Москве сразу предупредили: «Чтобы достичь технологического лидерства, нужно менять мышление людей». Для развития компании, руководство решило взять пример с Кремниевой долины и работать по принципу Agile — создать творческую команду, которая может позволить себе рискнуть и отойти от четкого плана (клиентские офисы так работать все же не могут).

Десять тысяч сотрудников штаб-квартиры Sbergile поделили на трайбы (от английского tribe — племя), объединенные общей темой. В каждой есть лидер, который отвечает за продукт и распоряжается деньгами и руководит командами примерно по 10-12 человек. Это позволило убрать иерархию и сократить время, необходимое для согласований. При этом, руководитель трайба, в котором около сотни команд, может потратить деньги, например, на тимбилдинг. Если посчитает это нужным.
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Каждое утро лидеры выступают с 15-минутным стендапом и строят планы, команды же дают отчет о своей работе каждые две недели. Если что-то пошло не так — об этом узнают все. В обсуждении могут участвовать заказчики проекта. И, если им что-то не нравится (или изменились правила игры на рынке), могут изменить курс. У каждой команды есть рейтинг, от которого зависит размер премии.

О походе домой сотрудникам Sbergile помогают забыть. В офисе есть прачечная, салон красоты, бесплатный тренажерный зал. Обед можно провести за получасовой медитацией или забежать в один из ресторанчиков. Также для разработчиков проводят тренинги и вебинары: «Раньше все шутили над строгими лицами сотрудниц в отделениях, теперь же Сбербанк воспринимается как современная компания».
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Чтобы подтянуть знания менеджеров, Сбербанк решил создать свой корпоратиный университет. В 2013 году на 25 гектарах в подмосковном Аносино построили учебный корпус по проекту голландских дизайнеров, получили лицензию. Сейчас в университете Сбербанка — аудитории на 1,3 тысячи слушателей и кампус, в котором можно разместить 350 человек. Есть корпоративный центр для сессий правления, на первом этаже которого размещается спа. В свободное время студенты могут сходить в спортбар (в котором, правда, нет алкоголя), поплавать в бассейне или сыграть в футбол на огромном поле. Чтобы в зимнее время было удобно перемещаться по территории, построили стеклянную галерею, длиной в один километр.

Учебные программы длятся по 2,5 месяца. Преподают заезжие эксперты и руководители правления Сбербанка. У каждого из них есть личный KPI, для улучшения которого, они должнв прочитать определенное количество часов и сделать анализом своего курса. Появление Германа Грефа в качестве преподавателя здесь не редкость.
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Чтобы отдохнуть от учебы, студенты могут посетить японский сад во внутреннем дворике, рассмотреть работы в картинной галерее или сыграть на рояле. Хотя бродить по главному корпусу просто так тоже интересно: под потолком — лампы, ужасно похожие на летающие свечи в обеденном зале Хогвартса, а у основания винтовой лестницы — причудливые бронзовые скульптуры. На стенах — картины, которые должны подтолкнуть сотрудников Сбербанка к самопознанию. На пути к знаниям каждый ученик также должен пройти хитроумный лабиринт — такая традиция.

Все стены корпоративного университета полностью прозрачны: чтобы располагать людей к общению. Советы по коммуникации студентам дает приглашенный космонавт: уж он-то знает, что такое провести с незнакомыми людьми полгода на МКС. Со страхом публичных выступлений борются с помощью очков виртуальной реальностью: они заставляют поверить, что ты стоишь на сцене переполненного актового зала. С помощью этих же технологий развивают эмпатию: заставляют почувствовать тяготы пожилых клиентов — глухоту или, например, повышение артериального давления.
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Сейчас у Сбербанка есть 250 дочерних компаний: платформы по анализу СМИ, продаже квартир, доставке еды… В ближайшем будущем корпорация стремиться стать ИТ-компанией с банковской лицензией. Следующий шаг — дроны, которых планируют использовать в доставке и роботы, которые отслеживают состояние здоровья клиента.

«Клиентам нужны не деньги, а улучшение условий. Семь минут на выдачу кредитов их уже не устраивает. Нужно дать им VR-очки и показать дом мечты. А когда он оформит кредит — робот уже должен печатать этот дом на 3D -принтере, — считает преподаватель корпоративного университета Александр Липчанский. — Мы хотим, чтобы жизнь концентрировалась вокруг сервиса Сбербанка».

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, университет, учеба, вакансия, работа, Банки, Сбербанк, Москва, Екатеринбург
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