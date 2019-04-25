Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме

Крупные российские компании , заботящиеся о будущем , пытаются создать идеальные условия для работы своих HR ( человеческих ресурсов). Все плюшки , в основном , достаются IT-шникам ( все ведь мечтают о « Силиконовой долине»). Идеальный офис можно найти даже в Екатеринбурге: в научно-производственных помещениях « СКБ-контура» есть велопарковка , баскетбольная площадка , большая кухня на каждом этаже и возможность работать за каким угодно столом.



