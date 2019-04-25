Свердловское правительство одобрило новые цены в метро Екатеринбурга

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В мэрии Екатеринбурга ЕТВ рассказали , что теперь соответствующие документы должен подготовить комитет по транспорту. Все вопросы по электронному кошельку должны решить до понедельника. В офисе « Е-карты» рассказали , что пока не знают , как будут переходить на новую стоимость и ждут указаний мэрии. Но с кидка для владельцев проездного сохранится.







Повысить стоимость проезда решили из-за устаревших составов. Срок эксплуатации большинства из них истекает в 2019 году. Два новых состава обошлись екатеринбургскому бюджету в 500 миллионов рублей. Также в 2019 году решили отремонтировать 11 старых составов. Это продлит срок их службы еще на 15 лет.

, возможно ли успеть , но транспорт все равно остается убыточным , мы рассказывали К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбиралсявозможно ли успеть перекопать город за три года . А вот почему проезд метро в Екатеринбурге дорожаетно транспорт все равно остается убыточныммы рассказывали здесь Областной документ комитет по транспорту позвонил и в областном указано все. Наши будут готовить постановление и в понедельник ясно будет по размеру и ко

Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро. Официально постановление вступит в силу через 10 дней после публикации документа — то есть уже в мае. Ранее изменения утвердила региональная энергетическая комиссия: в тариф включили инвестиционную составляющуюкоторая позволит мэрии расплатиться за два новых состава. Стоимость поездки увеличится с 28 до 32 рублей.