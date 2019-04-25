Свердловское правительство одобрило новые цены в метро Екатеринбурга
11:56, 25 Апрель 2019
Жители города будут платить 32 рубля за жетон уже в мае.
Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро. Официально постановление вступит в силу через 10 дней после публикации документа — то есть уже в мае. Ранее изменения утвердила региональная энергетическая комиссия: в тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава. Стоимость поездки увеличится с 28 до 32 рублей.
В мэрии Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что теперь соответствующие документы должен подготовить комитет по транспорту. Все вопросы по электронному кошельку должны решить до понедельника. В офисе «Е-карты» рассказали, что пока не знают, как будут переходить на новую стоимость и ждут указаний мэрии. Но скидка для владельцев проездного сохранится.
Областной документ комитет по транспорту позвонил и в областном указано все. Наши будут готовить постановление и в понедельник ясно будет по размеру и ко
Повысить стоимость проезда решили из-за устаревших составов. Срок эксплуатации большинства из них истекает в 2019 году. Два новых состава обошлись екатеринбургскому бюджету в 500 миллионов рублей. Также в 2019 году решили отремонтировать 11 старых составов. Это продлит срок их службы еще на 15 лет.
К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года. А вот почему проезд метро в Екатеринбурге дорожает, но транспорт все равно остается убыточным, мы рассказывали здесь.
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