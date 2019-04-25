Сквер первых строителей МЖК благоустроят за 14 миллионов
17:57, 25 Апрель 2019
У входа должны поставить скульптуру муравья.
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который благоустроит сквер первых строителей МЖК на улице Высоцкого. Он представляет собой амфитеатр и мощеные камнями пешеходные дорожки. За 14,5 миллиона рублей на ступенях должны разбить оранжерею и сад камней. Подрядчик также должен обновить дорожки, газоны и высадить новые кустарники. У входа должна появиться скульптура муравья из валунов.
Также нужно обновить парковочный карман и отметить на нем места для инвалидов, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. Работы должны завершить до 22 августа. Благоустройство сквера продолжится в 2020 году. Хотя в рейтинговом голосование он занял четвертое место. О предстоящем обновлении городских парков читайте здесь.
Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
Новое и интересное
Парковый дефект-2: Парад достижений
Городские истории
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!