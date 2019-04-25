Сквер первых строителей МЖК благоустроят за 14 миллионов 

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчикакоторый благоустроит сквер первых строителей МЖК на улице Высоцкого. Он представляет собой амфитеатр и мощеные камнями пешеходные дорожки. За 14,5 миллиона рублей на ступенях должны разбить оранжерею и сад камней. Подрядчик также должен обновить дорожкигазоны и высадить новые кустарники. У входа должна появиться скульптура муравья из валунов.