Шипулин сбежал от избирателей на марафон, в котором занял 100 место

Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин не спешит проводить предвыборную кампанию перед голосованием за кандидатов в Госдуму. Вместо этого спортсмен отправился на Камчатку, где принял участие в Авачинском марафоне. В гонке он занял 100 место — отстал от победителя Сергея Турышева из ХМАО на 58 минут 17 секунд. Информация есть в турнирной таблице на сайте соревнований.

Марафон прошел 22 апреля. Участники бежали на лыжах 60 километров свободным ходом. Екатеринбуржец Антон Шипулин оказался не последним. Позади него еще 177 спортсменов.

Напомним, сейчас екатеринбургский биатлонист является кандидатом на довыборах в Госдуму. Вакантное место появилось после того, как его покинул теперь уже вице-губернатор Сергей Бидонько. Шипулин самый первый подал документы для участия в праймериз «Единой России». А в середине апреля жители Серова заметили первый баннер с фотографией биатлониста. На нем спортсмена изобразили с винтовкой и написали «Антон Шипулин. Олимпийский чемпион. Цель. Точность. Результат».