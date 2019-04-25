Ремонт трассы Екатеринбург-Челябинск лишил света 1,9 тысячи людей

Строительная компания, которая ремонтирует участок трассы Екатеринбург-Челябинск, оставила без электричества 1,9 тысячи жителей сел Патруши и Бородулино. Рабочие повредили воздушную линию электропередачи, от которой запитаны несколько населенных пунктов Сысертского городского округа.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МРСК Урала, энергетики начали устранять нарушение строительной организации. Для проведения работ нужно будет временно перекрыть движение на трассе. Специалисты задействовали резервные источники энергоснабжения.

Жителям села Патруши частично восстановили энергоснабжение. Но специалисты еще работают на месте.