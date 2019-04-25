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Рейс из Екатеринбурга в Магадан запустят с 3 июня

17:01, 25 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Билет в одну сторону будет стоить 17 тысяч рублей.

Авиакомпания «Уральские линии» запустит рейсы Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург с промежуточной посадкой в Якутске с 3 июня. Из уральской столицы в Магадан можно будет улететь за 17 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний». Билет до Якутска обойдется дешевле на 2,3 тысячи, из Якутска до Магадана — на десять тысяч рублей меньше.

Из Екатеринбурга в Магадан можно будет добираться по понедельникам, в обратную сторону — по вторникам. На рейсы будут действовать субсидии. Ими сможет воспользоваться молодежь до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. В таком случае цена билета упадет до 7,5 тысячи рублей.

В январе 2019 года губернатор Евгений Куйвашев рассказал о сотрудничестве с Магаданской областью. Он обещал, что уральскую столицу и Колыму свяжет прямой авиарейс, который будет летать дважды в неделю.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, самолет, Магадан, Кольцово, рейсы, Екатеринбург
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