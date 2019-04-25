Полиция разрешила пикет у Ельцин Центра противникам ЛГБТ

Журналист ЕТВ, соорганизатор и бессменный модератор проекта «Бай, бай, стигма» Оксана Маклакова начала дискуссию о дискриминации на основании сексуальной ориентации. К началу мероприятия у входа в Ельцин Центр появились представители Уральского родительского комитета с транспарантами.

Сотрудники полиции проверили у собравшихся документы, выяснили цель пикета и предоставили общественникам возможность высказать свою позицию. Юрист екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина предложила мужчинам пройти в здание Ельцин Центра и высказать свою позицию в рамках дискуссии. Однако руководитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев и его соратники ответили отказом и остались с транспарантами на улице.