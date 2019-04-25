Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Полиция разрешила пикет у Ельцин Центра противникам ЛГБТ

19:38, 25 Апрель 2019
photo_2019-04-25_19-08-47.jpg
Фото: ЕТВ
Представители Уральского родительского комитета выступают против разговора о сексуальная и гендерной идентичности в проекте «Бай, бай, стигма».

Журналист ЕТВ, соорганизатор и бессменный модератор проекта «Бай, бай, стигма» Оксана Маклакова начала дискуссию о дискриминации на основании сексуальной ориентации. К началу мероприятия у входа в Ельцин Центр появились представители Уральского родительского комитета с транспарантами.

Сотрудники полиции проверили у собравшихся документы, выяснили цель пикета и предоставили общественникам возможность высказать свою позицию. Юрист екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина предложила мужчинам пройти в здание Ельцин Центра и высказать свою позицию в рамках дискуссии. Однако руководитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев и его соратники ответили отказом и остались с транспарантами на улице.

Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.

Видео: ЕТВ

Тема «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» проекте «Бай, бай, стигма» вызвала бурный протест Уральского родительского комитета, возглавляемого Евгением Жабреевым, Совета отцов, свердловских представителей движения «Сорок сороков». Общественники требовали запретить разговор о гендерной идентичности на площадке Ельцин Центра.

«Другой Оркестр» представит свой новый альбом
Лидер коллектива рассказал ЕТВ об уникальности проекта.
«К сожалению, есть люди, которые нарушают российские законы и пытаются ограничить геев и лесбиянок в правах. Это серьезная проблема, о которой мы и собираемся говорить. Кстати, ограничение для мероприятия 18+», — ответили в Ельцин Центре.
Горячая тема
Ельцин Центр ответил за нападки на «Бай-бай, стигму»
Джулия Игнатова ответила критикам ЛГБТ и «Бай-бай, стигмы»
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Полиция разрешила пикет у Ельцин Центра противникам ЛГБТ»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уральский родительский комитет, пикет, Бай бай стигма, ЛГБТ, Ельцин Центр
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге открыли иллюминатор в космос Ильи Кормильцева
Общество
В Екатеринбурге открыли иллюминатор в космос Ильи Кормильцева
В Ельцин Центре представили книгу продюсера и публициста Александра Кушнира о  поэте, переводчике и издателе, которого все знают, прежде всего, как автора текстов «Наутилуса Помпилиуса».
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Семь образов Росселя: редкие фото экс-губернатора
Общество
Семь образов Росселя: редкие фото экс-губернатора
На выставке в честь 80-летия Эдуарда Эргартовича можно увидеть архивные снимки именинника. Редакция ЕТВ выбрала самые интересные из них.