Полиция разрешила пикет у Ельцин Центра противникам ЛГБТ
Журналист ЕТВ, соорганизатор и бессменный модератор проекта «Бай, бай, стигма» Оксана Маклакова начала дискуссию о дискриминации на основании сексуальной ориентации. К началу мероприятия у входа в Ельцин Центр появились представители Уральского родительского комитета с транспарантами.
Сотрудники полиции проверили у собравшихся документы, выяснили цель пикета и предоставили общественникам возможность высказать свою позицию. Юрист екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина предложила мужчинам пройти в здание Ельцин Центра и высказать свою позицию в рамках дискуссии. Однако руководитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев и его соратники ответили отказом и остались с транспарантами на улице.
Видео: ЕТВ
Тема «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» проекте «Бай, бай, стигма» вызвала бурный протест Уральского родительского комитета, возглавляемого Евгением Жабреевым, Совета отцов, свердловских представителей движения «Сорок сороков». Общественники требовали запретить разговор о гендерной идентичности на площадке Ельцин Центра.