Ельцин Центр эвакуируют из-за сообщения о минировании

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Но мы продолжим обсуждение и попытаемся понять , что происходит в нашем обществе. Для себя я уже решила — проект « Бай , бай , стигма», который появился в сентябре , был нужен , чтобы случился этот холодный апрельский вечер.

Нас всех эвакуироваликак только запахло интересным разговором. Я представилакультурного гомофоба» Семена Чиркова. Все зааплодировали. И из зала прозвучали суровые мужские голоса:Почему вы только ему хлопаете? Нас тут таких много». И сразу же механический женский голос:Пожарная тревога. Просим покинуть помещение». Мы вышли из Ельцин Центра. Пошел дождь. Потом снег.