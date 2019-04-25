Ельцин Центр эвакуируют из-за сообщения о минировании
20:07, 25 Апрель 2019
Здание покинули все посетители и сотрудники.
Сообщение о минировании поступило через несколько минут после начала дискуссии «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Журналист ЕТВ и бессменная ведущая проекта «Бай, бай, стигма» успела представить участников беседы. И прозвучала сирена. К зданию прибыли три пожарных машины. В полиции подтвердили, что сообщении о минировании поступило.
Все посетители и сотрудники Ельцин Центра покидают здание. Как сказал один из гостей ток-шоу, подобная практика — сообщения о минировании — весьма распространена в России: мероприятия, связанные с проблемами ЛГБТ-сообщества, довольно часто прекращаются из-за подобных ЧП.
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Организаторы «Бай, бай, стигмы» решили продолжить разговор на другой площадке. рассматривались помещения ресурсного центра ЛГБТ, коворкинга «Соль». В итоге отправились в гриль-бар «Колбаса», который «любезно согласился нас приютить», как сказала Оксана Маклакова.
Оксана Маклакова
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Нас всех эвакуировали, как только запахло интересным разговором. Я представила «культурного гомофоба» Семена Чиркова. Все зааплодировали. И из зала прозвучали суровые мужские голоса: «Почему вы только ему хлопаете? Нас тут таких много». И сразу же механический женский голос: «Пожарная тревога. Просим покинуть помещение». Мы вышли из Ельцин Центра. Пошел дождь. Потом снег.
Но мы продолжим обсуждение и попытаемся понять, что происходит в нашем обществе. Для себя я уже решила — проект «Бай, бай, стигма», который появился в сентябре, был нужен, чтобы случился этот холодный апрельский вечер.
Тема «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» проекте «Бай, бай, стигма» вызвала бурный протест Уральского родительского комитета, возглавляемого Евгением Жабреевым, Совета отцов, свердловских представителей движения «Сорок сороков».
Общественники требовали запретить разговор о гендерной идентичности на площадке Ельцин Центра, обращались к губернатору, мэру и во всевозможные инстанции. Когда стало понятно, что мероприятие состоится, активисты вышли с пикетом к зданию.
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Видео: ЕТВ
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