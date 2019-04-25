Екатеринбургский ресторатор будет бесплатно кормить бездомных
18:14, 25 Апрель 2019
Иван Зайченко, которому запретили раздавать списанные продукты, придумал новую благотворительную акцию.
Ресторан «Сушкоф» бизнесмена Ивана Зайченко будет готовить бесплатные блюда из остатков еды своего ресторана. Ранее екатеринбуржец пытался раздавать списанные продукты магазина «Жизньмарт», но Роспотребнадзор не одобрил эту идею. «На кухнях ресторанов остается куча продуктов, которые предприятие не может продать и, в итоге, выкидывает: переваренный рис, мясные жиры, зелень, порванное тесто. Почему бы из этого не приготовить что-нибудь вкусное и не раздать», — написал Зайченко в Facebook.
В частности, «Сушкоф» будет варить уху из остатков лосося, добавляя туда картошку, лук и морковь. Блюдом планируют кормить нуждающимся два раза в неделю. «Верю, что этот совсем маленький шаг хоть кому-то да поможет», — отметил Иван Зайченко.
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