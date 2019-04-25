Екатеринбургский ресторатор будет бесплатно кормить бездомных

« Сушкоф» бизнесмена Ивана Зайченко будет готовить бесплатные блюда из остатков еды своего ресторана. Ранее екатеринбуржец « Жизньмарт», но Роспотребнадзор « На кухнях ресторанов остается куча продуктов , которые предприятие не может продать и , в итоге , выкидывает: переваренный рис , мясные жиры , зелень , порванное тесто. Почему бы из этого не приготовить что-нибудь вкусное и не раздать», — написал Зайченко в Facebook. РесторанСушкоф» бизнесмена Ивана Зайченко будет готовить бесплатные блюда из остатков еды своего ресторана. Ранее екатеринбуржец пытался раздавать списанные продукты магазинаЖизньмарт», но Роспотребнадзор не одобрил эту идею., — написал Зайченко в Facebook.



