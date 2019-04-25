Екатеринбургский депутат устроит бунт против дорогого метро
16:03, 25 Апрель 2019
Коммунист Пирожков решил бороться с грабительской тарифной политикой.
Депутат гордумы Андрей Пирожков устроит акцию протеста против повышения стоимости проезда в екатеринбургском метро. Он назвал тарифную политику «грабительской» и решил, что должен остановить рост цен в другом общественном транспорте. «Короче, опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят», — заявил депутат на своей странице в Facebook. Протестовать Андрей Пирожков будет 29 апреля в 17:00 у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» на Володарского, 3.
Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро. Официально постановление вступит в силу через 10 дней после публикации документа — то есть уже в мае. Ранее изменения утвердила региональная энергетическая комиссия: в тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава. Стоимость поездки увеличится с 28 до 32 рублей.
«Говорят, что повышение стоимости нужно, чтобы купить новые вагоны. Мне по-прежнему интересно, а когда вагоны купят — вернут прежнюю стоимость?», — считает Пирожков.
Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!