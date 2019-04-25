Екатеринбургский депутат устроит бунт против дорогого метро

Депутат гордумы Андрей Пирожков устроит акцию протеста против повышения стоимости проезда в екатеринбургском метро. Он назвал тарифную политику « грабительской» и решил , что должен остановить рост цен в другом общественном транспорте. « Короче , опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят», — заявил депутат на своей странице в Facebook. Протестовать Андрей Пирожков будет 29 апреля в 17:00 у здания ЕМУП « Екатеринбургский метрополитен» на Володарского , 3.





Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро. Официально постановление вступит в силу через 10 дней после публикации документа — то есть уже в мае. Ранее изменения утвердила региональная энергетическая комиссия: в тариф включили инвестиционную составляющую , которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава. Стоимость поездки увеличится с 28 до 32 рублей.



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