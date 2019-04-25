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Екатеринбургский депутат устроит бунт против дорогого метро

16:03, 25 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Коммунист Пирожков решил бороться с грабительской тарифной политикой.
Депутат гордумы Андрей Пирожков устроит акцию протеста против повышения стоимости проезда в екатеринбургском метро. Он назвал тарифную политику «грабительской» и решил, что должен остановить рост цен в другом общественном транспорте. «Короче, опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят», — заявил депутат на своей странице в Facebook. Протестовать Андрей Пирожков будет 29 апреля в 17:00 у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» на Володарского, 3.

Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро. Официально постановление вступит в силу через 10 дней после публикации документа — то есть уже в мае. Ранее изменения утвердила региональная энергетическая комиссия: в тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава. Стоимость поездки увеличится с 28 до 32 рублей.

«Говорят, что повышение стоимости нужно, чтобы купить новые вагоны. Мне по-прежнему интересно, а когда вагоны купят — вернут прежнюю стоимость?», — считает Пирожков.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, тарифы, метро, Метрополитен, Екатеринбург
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