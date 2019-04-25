Екатеринбургская кофейня получила премию за троллинг «Бургер Кинга»
14:40, 25 Апрель 2019
«Люблю кофе» удалось получить Effie Awards 2019
Екатеринбургская кофейня «Люблю кофе» стала обладателем бронзовой награды Effie Awards 2019 за лучшую рекламную компанию в номинации «Гостиницы. рестораны. кейтеринг». Церемония награждения состоялась 24 апреля в Москве. Кофейня представила жюри историю баттла с соседним «Бургер Кингом» и сделала заявление: «Мы затролили короля троллей». Рекламный ход получился успешным: среднемесячная выручка увеличилась на полмиллиона рублей.
В 2017 году на стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей. В ответ«Люблю кофе» разместил свою со словами «Зато у нас вкусный» (причем «Зато» — это авторское название американо). Это не понравилось «Бургер Кингу», который привлек к рекламной битве внимание ФАС.
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