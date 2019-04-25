Екатеринбургская кофейня получила премию за троллинг «Бургер Кинга»

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« Зато у нас вкусный» ( причем « Зато» — это авторское название американо). Это не понравилось « Бургер Кингу», который привлек к рекламной битве В 2017 году на стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей. В ответ«Люблю кофе» разместил свою со словамиЗато у нас вкусный»причемЗато» — это авторское название американо). Это не понравилосьБургер Кингу», который привлек к рекламной битве внимание ФАС

Екатеринбургская кофейняЛюблю кофе» стала обладателем бронзовой награды Effie Awards 2019 за лучшую рекламную компанию в номинацииГостиницы. рестораны. кейтеринг». Церемония награждения состоялась 24 апреля в Москве. Кофейня представила жюри историю баттла с соседнимБургер Кингом» и сделала заявление:Рекламный ход получился успешным: среднемесячная выручка увеличилась на полмиллиона рублей.