Джулия Игнатова ответила критикам ЛГБТ и «Бай-бай, стигмы»

Шоувумен Джулия Игнатова называет себя «ведущей громких ивентов». Одним из самых ярких мероприятий с ее участием стало вручение Народной премии Е1, где она работала в паре с Иваном Ургантом. Оксана Маклакова, журналист ЕТВ, одна из создателей и бессменный модератор проекта «Бай, бай, стигма» в Ельцин Центре, пригласила Джулию принять участие в обсуждении темы «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность».

К сожалению, Игнатова улетает в отпуск и не сможет присутствовать на встрече, которая благодаря провокации Евгения Жабреева вызвала неожиданный ажиотаж. Обсуждение тем дискриминации мигрантов или ВИЧ-инфицированных, онкобольных, бывших заключенных или наркозависимых не заинтересовали Уральский родительский комитет. Только сексуальная/гендерная идентичность…

ЕТВ поговорил с Джулией Игнатовой о том, почему именно эта стигма вызвала бурную реакцию в обществе.

— Как вы считаете, почему именно сексуальная и гендерная идентичность вызывала такую бурную реакцию в обществе? Мы обсуждали много серьезных тем — стигму в отношении онкобольных или ВИЧ-положительных, в отношении мигрантов. Но никогда не было такого резонанса.

— На мой взгляд, Россия всегда немного — лет на двадцать — отставала. Во время СССР, помните, у нас вообще «не было секса», нам нельзя было открывать рот и тому подобное. И в нас всех есть генетически заложенное понимание того, как нужно жить. Что нужно поступать по определенным правилам — как жили наши бабушки и дедушки. Но тогда был вопрос жизни и смерти: были войны, нельзя было сказать то, о чем ты хочешь говорить.

Рак, ВИЧ — это те темы, к которым мы не то, чтобы привыкли… но мы считаем людей с такими диагнозами жертвами. Мы их не обвиняем. Я знаю, о чем я говорю, моя бабушка полгода назад умерла от рака.