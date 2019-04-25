Джулия Игнатова ответила критикам ЛГБТ и «Бай-бай, стигмы»
Шоувумен Джулия Игнатова называет себя «ведущей громких ивентов». Одним из самых ярких мероприятий с ее участием стало вручение Народной премии Е1, где она работала в паре с Иваном Ургантом. Оксана Маклакова, журналист ЕТВ, одна из создателей и бессменный модератор проекта «Бай, бай, стигма» в Ельцин Центре, пригласила Джулию принять участие в обсуждении темы «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность».
К сожалению, Игнатова улетает в отпуск и не сможет присутствовать на встрече, которая благодаря провокации Евгения Жабреева вызвала неожиданный ажиотаж. Обсуждение тем дискриминации мигрантов или ВИЧ-инфицированных, онкобольных, бывших заключенных или наркозависимых не заинтересовали Уральский родительский комитет. Только сексуальная/гендерная идентичность…
ЕТВ поговорил с Джулией Игнатовой о том, почему именно эта стигма вызвала бурную реакцию в обществе.
— Как вы считаете, почему именно сексуальная и гендерная идентичность вызывала такую бурную реакцию в обществе? Мы обсуждали много серьезных тем — стигму в отношении онкобольных или ВИЧ-положительных, в отношении мигрантов. Но никогда не было такого резонанса.
— На мой взгляд, Россия всегда немного — лет на двадцать — отставала. Во время СССР, помните, у нас вообще «не было секса», нам нельзя было открывать рот и тому подобное. И в нас всех есть генетически заложенное понимание того, как нужно жить. Что нужно поступать по определенным правилам — как жили наши бабушки и дедушки. Но тогда был вопрос жизни и смерти: были войны, нельзя было сказать то, о чем ты хочешь говорить.
Рак, ВИЧ — это те темы, к которым мы не то, чтобы привыкли… но мы считаем людей с такими диагнозами жертвами. Мы их не обвиняем. Я знаю, о чем я говорю, моя бабушка полгода назад умерла от рака.
Но гомосексуальность воспринимается как выбор каждого. И именно поэтому люди, которые не знают, не понимают, не желают понимать, начинают обвинять ЛГБТ-людей. Во всем мире уже давно все толерантны и едины, все реально за любовь. Никто голову в Европе не повернет, если увидит двух парней или девушек, которые держатся за руки или целуются.
У нас же ситуация отстает. И очень здорово, что мы, наконец-то, можем об этом говорить. Да, будет много негатива. И все родители будут возмущаться и кричать: «Да боже мой, да что вы говорите, к чему вы призываете?!» Но никто ни к чему не призывает. Я за то, чтобы у каждого была личная жизнь и свое пространство. И не нужно ходить с флагами или с плакатами, но дайте жить людям так, как они хотят. У каждого есть право на эту жизнь и есть право на этот выбор.
— Как вы считаете, есть ли стигма или нет? Сами сталкивались когда-нибудь?
— И в Америке, и в Европе, да и во всем мире есть люди которые, как и в России, воспринимают гомосексуальность как болезнь. Они начинают водить детей к психологам и психотерапевтам, хотя я бы посоветовала им сходить туда самим. И не губить своего ребенка, обрубая ему возможность любить и быть тем, кем он хочет быть.
Я сама лично никогда в жизни не встречала подобного — стигмы. Но, конечно, у меня есть много историй, которые я читала или слышала от знакомых, истории людей во всем мире — о том, как ставят определенное клеймо.
Мне есть, что сказать на этот счет. Две недели назад в моей семье появилась новая собака. Она щенок, ей три месяца. Она еще не понимает, как ходить в туалет на улицу. В одно прекрасное утро моя соседка выезжала из паркинга, выглянула в окно своей машины и стала просто орать на меня — как ее задолбали эти собаки, которые гадят и никто за ними не убирает. Моя семья спасает и несет ответственность за каждое животное. И в жизни мы не оставили ничего после наших питомцев на улице.
Но то, что произошло между мной и соседкой — яркий пример того, как всех гребут под одну гребенку. Она наорала на меня, испортила настроение, а я и слово не успела сказать. Меня просто заклеймили. Это обычное дело. И это везде. Люди, которые делают свой выбор в пользу любви, а не принятых норм, не должны обращать на это внимание. Каждому всегда найдется, что сказать про вашу ориентацию и ваш лук, в котором ты вышел на красную дорожку.
— Что нужно делать, чтобы победить стигму?
— Стоит жить и стоит любить. И всему свое время. Да, Россия сейчас к этому не готова. Но может быть завтра мы сделаем хотя бы маленький шажочек вперед благодаря тому, что начали об этом говорить. Хотя бы задумаемся об этом. Но самое главное — нужно принять себя таким, какой ты есть. Не стыдиться, не гнобить самого себя, быть собой, быть искренним со своими любимыми людьми. А если кому-то это не нравится — в чем тогда смысл дальнейшего общения? Я не считаю, что нужно бить себя в грудь, доказывать тем, кто не понимает. Я считаю, что нужно жить и не терять свое время.
— Что бы вы сказали гомофобоам?
— Я бы сказала: «Нас не не догонят». Ну что я могу им сказать? Я даже с ними разговаривать не хочу. Это все равно, что убеждать меня в том, что манная каша — это вкусно. Но я ее не люблю! И что мне теперь делать?
Давайте будем честнее в этой жизни! Но если кому-то страшно открываться или говорить об этом, пожалуйста, оставайтесь в зоне своего комфорта, никто не заставит вас что-то кому-то объяснять и доказывать. Вам дана прекрасная уникальная жизнь. Не пропустите ее и радуйтесь. И пусть все будет хорошо!