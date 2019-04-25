Арина Охлопкова добавила в песню Миши Лузина грузинский колорит

Дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова срежиссировала новый клип Миши Лузина на песню « Саша». Съемки проходили в Грузии. Главные роли исполнили Филипп Гизовский и Ана Джавахишвили. В клипе показана история парня , который влюбляется в девушку , сбившую его на самокате. Мечтательный юноша весь клип мечтает вернуть даме паспорт.



