Арина Охлопкова добавила в песню Миши Лузина грузинский колорит
13:37, 25 Апрель 2019
Дочь Свердловского прокурора срежиссировала новый клип.
Дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова срежиссировала новый клип Миши Лузина на песню «Саша». Съемки проходили в Грузии. Главные роли исполнили Филипп Гизовский и Ана Джавахишвили. В клипе показана история парня, который влюбляется в девушку, сбившую его на самокате. Мечтательный юноша весь клип мечтает вернуть даме паспорт.
Следующей работой Арины Охлопковой станет клип группы «Чайф» на песню «Палуба». В ролике также будет задействован актер Филипп Гизовский. Съемки будут проходить в Екатеринбурге и Москве. Арина Охлопкова любит путешествовать. За девять лет она посетила уже 45 стран. ЕТВ спросил у девушки, как можно сэкономить на путешествиях.
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