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46% екатеринбуржцев ждут перемен с принятием закона об изоляции Рунета

10:23, 25 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Большинство считают, что нововведение затронет работников сферы IT.

Эксперты сайта Зарплата.ру опросили 720 екатеринбуржцев и выяснили, как они относятся к закону об изоляции Рунета. Оказалось, 42% опрошенных горожан не знают об этом законе. 71% екатеринбуржцев заявили, что отрицательно относятся к нововведению, 23% решили, что им все равно, и только 6% одобрили закон.

При этом 46% анкетируемых ответили, что ждут перемен в работе. В основном об этом говорят представители сферы IT. Еще 39% опрошенных жителей Екатеринбурга отметили, что закон замедлит бизнес-процессы в стране.

Кроме того, екатеринбуржцы предположили, на какие сферы закон об изоляции Рунета повлияет больше всего. Получились следующие результаты: 49% проголосовали за работу поисковиков, 42% — за работу соцсетей и мессенджеров, 35% — за работу новостных порталов, 23% — за финансовые онлайн-операции, по 21% — за покупку товаров в иностранных интернет-магазинах и просмотр видео.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, опрос, изоляция Рунета, интернет, исследование, Екатеринбург
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