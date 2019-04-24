Жительница Екатеринбурга отсудила у мэрии 2,6 миллиона за переезд
15:04, 24 Апрель 2019
Женщину просили покинуть аварийный дом за две тысячи.
В 2016 году администрация признала многоквартирный дом на Начдива Васильева в Екатеринбурге аварийным и потребовала жильцов освободить помещения. Женщине и ее мужу преждожили заключить соглашение и выкупить двухкомнатную квартиру за две тысячи рублей, сообщили в пресс-службе областного суда. Хозяйка двухкомнатной квартиры не согласилась съехать.
Мэрия Екатеринбурга обратилась в суд, чтобы прекратить права собственности на жилье и выселить женщину. Верх-Исетский суд принял их сторону и сохранил компенсацию в две тысячи рублей. Женщина не согласилась и обжаловала решение в областном суде. Коллегия решила увеличить размер компенсации до 2,6 миллиона рублей. Теперь женщина покинет дом с деньгами.
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