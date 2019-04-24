Высокинский решил увести детскую железную дорогу в другой парк
11:29, 24 Апрель 2019
ЦПКиО хотят связать с парком Лесоводов России.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует продлить детскую железную дорогу в ЦПКиО. Она должна огибать весь парк, пересечь Базовый переулок и протянуться до парка Лесоводов России, рассказал мэр в эфире программы «Подробный разговор» на «41 канале». Там хотят построить лыжную базу и велодорожки.
Детскую железную дорогу начали строить в 2007 году. С этого времени в нее инвестировали 735 миллионов рублей. Большая часть средств пришла из РЖД — 570 миллионов рублей. На них построили эстакаду, путевое хозяйство и депо. Четырехэтажное здание вокзала построили уже на деньги областного бюджета.
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