Высокинский решил увести детскую железную дорогу в другой парк

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует продлить детскую железную дорогу в ЦПКиО. Она должна огибать весь парк , пересечь Базовый переулок и протянуться до парка Лесоводов России , рассказал мэр в эфире программы « Подробный разговор» на « 41 канале». Там хотят построить лыжную базу и велодорожки.



