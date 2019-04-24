Свердловские приставы закрыли мясную лавку за котлеты без документов

Приставы закрыли на 90 суток магазин «Мясная лавка» в Каменске-Уральском. Предприниматель, который владел торговой точкой, перенес в магазин цех по производству полуфабрикатов. При этом он не организовал на складах и в санитарно-бытовых помещениях собственную вентиляцию, что тоже является нарушением. Кроме того, у бизнесмена не было документов на котлеты, поэтому приставы не смогли установить качество продукции, ее безопасность, а также выяснить по ГОСТу или ТТК готовили полуфабрикаты.

Оборудование для производства вывезли, прилавок для продажи огородили, продукцию убрали, кассу сняли и закрыли. Магазин поставили на сигнализацию, а входные двери опечатали. Судебные приставы ежедневно проверяют «Мясную лавку», чтобы в случае чего предотвратить неисполнение приговора суда, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.