Свердловские полицейские вышли на поиски детей-наркоманов

Свердловские полицейские начали проводить операцию «Дети России — 2019». Она продлится до 26 апреля. В операцию входит рейд по профилактике наркомании среди подростков и молодежи. Органы внутренних дел будут проверять по месту жительства детей, которые стоят на учете в ПДН. Им разъяснят, какую ответственность можно понести за причастность к наркотрафику, насколько необходимо проходить обследование и лечение от алкоголизма и наркомании, пригласят на прием к врачу и при необходимости выдадут направление, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, территориальные ОВД станут пресекать распространение рекламы наркотиков. Управляющие компании будут устранять незаконные надписи и рекламные листовки на фасадах домов, заборах и ограждениях. Также полицейские проведут внезапные рейды в воспитательные учреждения, где несовершеннолетние находятся круглосуточно, и поищут подростков по заброшенным местам.