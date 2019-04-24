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Свердловские полицейские вышли на поиски детей-наркоманов

11:30, 24 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Профилактический рейд продлится до 26 апреля.

Свердловские полицейские начали проводить операцию «Дети России — 2019». Она продлится до 26 апреля. В операцию входит рейд по профилактике наркомании среди подростков и молодежи. Органы внутренних дел будут проверять по месту жительства детей, которые стоят на учете в ПДН. Им разъяснят, какую ответственность можно понести за причастность к наркотрафику, насколько необходимо проходить обследование и лечение от алкоголизма и наркомании, пригласят на прием к врачу и при необходимости выдадут направление, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, территориальные ОВД станут пресекать распространение рекламы наркотиков. Управляющие компании будут устранять незаконные надписи и рекламные листовки на фасадах домов, заборах и ограждениях. Также полицейские проведут внезапные рейды в воспитательные учреждения, где несовершеннолетние находятся круглосуточно, и поищут подростков по заброшенным местам.

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Когда данная акция завершится, органы внутренних дел совместно с прокуратурой проведут еще одно профилактическое мероприятие под названием «Семья без наркотиков» с целью разъяснения молодежи чреватых последствий употребления смертоносных веществ.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, полиция, наркомания, дети, Екатеринбург, Свердловская область
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