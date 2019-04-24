Стюардесса «Уральских авиалиний» поборется за звание самой красивой
15:02, 24 Апрель 2019
Победительницу конкурса выберут 25 апреля.
Стюардесса «Уральских авиалиний» Анастасия Соловьева поборется за звание самой красивой бортпроводницы в России и СНГ. 23-летняя уроженка Свердловской области участвует в конкурсе Sky Lady 2019 вместе с 15 девушками.
Победительницу выберут 25 апреля в Москве, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Поддержать Анастасию можно по ссылке.
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