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Стюардесса «Уральских авиалиний» поборется за звание самой красивой

15:02, 24 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
Победительницу конкурса выберут 25 апреля.
Стюардесса «Уральских авиалиний» Анастасия Соловьева поборется за звание самой красивой бортпроводницы в России и СНГ. 23-летняя уроженка Свердловской области участвует в конкурсе Sky Lady 2019 вместе с 15 девушками.

Победительницу выберут 25 апреля в Москве, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Поддержать Анастасию можно по ссылке.
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СКУЧАЮ О МОРЕ 🥺 ⠀ . ⠀ . ⠀ . ⠀ У вас бывает депрессия? ⠀ Осенняя?🍁 ⠀ Весенняя?🌿 ⠀ Я не знаю какую на этот раз мне принесло, но я точно знаю как с этим бороться! 🌊🌊🌊🌊🌈🌈☀️☀️ ⠀ Мой организм, кажется, даёт сбой в период ❄️ ☃️💨 и кажется, ещё чуть-чуть, ещё вот вот и я совсем выйду из режима!🥴 ⠀ Как быть?🤔 ⠀ Как заставить себя полюбить зиму?🥶 ⠀ У вас есть проверенные витаминные комплексы, которые поставят на ноги?🥰🌊 ⠀ моему организму не хватает витамина D 🍁😾 ⠀ И кстати, здесь я ещё с родинкой 🤭кто заметил, что сейчас у меня ее нет?)😁 ⠀. ⠀. ⠀. ⠀#stewardess#crew#crew_life#stewardess #cabincrew #flightattendant #aircraft #crew #aviation #work #april #travel #redsquare #aroundtheworld #iloveaviation #sky #topstewardesses #spring #блогстюардессы

Публикация от ТА САМАЯ СОЛОВЬЕВА (@anastasia_stewardess)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Уральские авиалинии
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