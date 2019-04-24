«Спасибо за теплую встречу»: в Екатеринбург приехали японские блогеры
16:13, 24 Апрель 2019
Гостям уральской столицы покажут Ельцин Центр и «Екатеринбург Арену».
Поезд с японскими блогерами, журналистами и представителями крупных инвестиционных компаний прибыл в Екатеринбург. Туристам покажут Ельцин Центр, Октябрьскую площадь, Театр драмы, «Екатеринбург Арену», музей водонапорной башни и другие достопримечательности региона. Гости пробудут в уральской столице до позднего вечера, а потом отправятся в Казань. Они уже поблагодарили екатеринбуржцев за теплую и живую встречу.
Состав с японцами следует по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву. Поездку организовали федеральное агентство по туризму и Министерство иностранных дел России, чтобы поддержать национальный туристский потенциал за рубежом, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
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