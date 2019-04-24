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«Спасибо за теплую встречу»: в Екатеринбург приехали японские блогеры

16:13, 24 Апрель 2019
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Фото: департамент информполитики Свердловской области
Гостям уральской столицы покажут Ельцин Центр и «Екатеринбург Арену».

Поезд с японскими блогерами, журналистами и представителями крупных инвестиционных компаний прибыл в Екатеринбург. Туристам покажут Ельцин Центр, Октябрьскую площадь, Театр драмы, «Екатеринбург Арену», музей водонапорной башни и другие достопримечательности региона. Гости пробудут в уральской столице до позднего вечера, а потом отправятся в Казань. Они уже поблагодарили екатеринбуржцев за теплую и живую встречу.

Состав с японцами следует по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву. Поездку организовали федеральное агентство по туризму и Министерство иностранных дел России, чтобы поддержать национальный туристский потенциал за рубежом, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, блогеры, Екатеринбург, Япония
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