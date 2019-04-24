На Свердловской железной дороге будет дежурить новый пожарный поезд с улучшенными техническими характеристиками. Это позволит эффективнее тушить пожары. В вагоне есть усовершенствованные насосные установки , дизель-генератор увеличенной мощности , пост газодымозащитной службы , помещения для оборудования и снаряжения , рассказали в пресс-службе СвЖД.



