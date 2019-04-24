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На Свердловской железной дороге будет дежурить новый пожарный поезд

18:54, 24 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба СвЖД
Вагон оснастили самым современным оборудованием.
На Свердловской железной дороге будет дежурить новый пожарный поезд с улучшенными техническими характеристиками. Это позволит эффективнее тушить пожары. В вагоне есть усовершенствованные насосные установки, дизель-генератор увеличенной мощности, пост газодымозащитной службы, помещения для оборудования и снаряжения, рассказали в пресс-службе СвЖД.

В ближайшее время специализированный поезд приступит к дежурствам на станции Кузино. Всего на Свердловской магистрали работает 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, пожарный поезд, СвЖД, свердловская железная дорога
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