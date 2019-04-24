Мэрия Екатеринбурга сохранила рекламу наркотиков на Плотинке 

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губернатора.





С 5 февраля до 20 апреля запрос кочевал по инстанциям: сначала в мэрию , потом в районную администрацию и МБУ « Зеленстрой». Службы благоустройства и правда поработали на набережной , но выборочно: зачистили только граффити про власть и проигнорировали наркотики.

ДиректорФонда Ройзмана» Степан Чиганцев заметил на набережной Исети странные граффити. Он решилчто на граните размещена реклама для поиска наркокурьеров и оскорбление властиесли конкретно — губернатора Куйвашева. Избавиться от граффити Чиганцев попросил адресата и отправил обращение в аппарат