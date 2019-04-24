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Мэрия Екатеринбурга перенесла городской субботник на будний день

08:10, 24 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В уборке задействуют мойки высокого давления, которые наконец смогли купить. 
Общегородской субботник в Екатеринбурге решили провести во вторник, 27 апреля. Об этом мэр Александр Высокинский заявил в программе «Подробный разговор» на «41 канале». Традиционное мероприятие планировали провести в выходные, но сдвинули из-за Пасхи. «Мы решили, что суббота должна быть свободной, чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — сообщил Александр Высокинский.

Мэр добавил, что в субботнике будут задействованы мойки высокого давления, которые наконец смогли закупить. Высокинский надеется с их помощью убрать с заборов старую краску и смыть со стен все объявления. Команда мэрии традиционно будет собирать прошлогодние листья в дендрапарке. График уборки в разных частях города появится позже. В прошлом году общегородской субботник проходил в субботу. В нем поучаствовали 800 человек.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мэрия, Дендропарк, парки, уборка, Субботник, Екатеринбург, Александр Высокинский
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