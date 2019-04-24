Мэрия Екатеринбурга перенесла городской субботник на будний день

Общегородской субботник в Екатеринбурге решили провести во вторник , 27 апреля. Об этом мэр Александр Высокинский заявил в программе « Подробный разговор» на « 41 канале». Традиционное мероприятие планировали провести в выходные , но сдвинули из-за Пасхи. « Мы решили , что суббота должна быть свободной , чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — сообщил Александр Высокинский.



