Мэрия Екатеринбурга перенесла городской субботник на будний день
08:10, 24 Апрель 2019
В уборке задействуют мойки высокого давления, которые наконец смогли купить.
Общегородской субботник в Екатеринбурге решили провести во вторник, 27 апреля. Об этом мэр Александр Высокинский заявил в программе «Подробный разговор» на «41 канале». Традиционное мероприятие планировали провести в выходные, но сдвинули из-за Пасхи. «Мы решили, что суббота должна быть свободной, чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — сообщил Александр Высокинский.
Мэр добавил, что в субботнике будут задействованы мойки высокого давления, которые наконец смогли закупить. Высокинский надеется с их помощью убрать с заборов старую краску и смыть со стен все объявления. Команда мэрии традиционно будет собирать прошлогодние листья в дендрапарке. График уборки в разных частях города появится позже. В прошлом году общегородской субботник проходил в субботу. В нем поучаствовали 800 человек.
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