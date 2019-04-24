Мэрия Екатеринбурга отдаст четыре миллиона за стенд на «Иннопроме»
09:04, 24 Апрель 2019
Площадка должна быть оригинальной.
Мэрия Екатеринбурга ищет дизайнера интерьеров, который продумает стенд города на промышленной выставке «Иннопром». На площади 170 квадратных метров в павильоне должны разместить зону презентаций, подсобку, ресепшн, и переговорку на втором этаже. Требюование к дизайну — оригинальность. Смонтировать стенд должны до 6 июля 2019 года. За работы готовы заплатить 4,3 миллиона рублей, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. На открытии стенда также в течение часа должен выступать известный в городе ведущий.
Для российско-турецкого форума «Иннопром», который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, уже составили деловую программу. Первая сессия промышленной выставки будет посвящена машиностроению и инновациям, вторая — инвестициям и кооперации. Иностранную делегацию возглавит министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Вместе с ним приедут бизнесмены, официальные лица и представители предприятий.
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