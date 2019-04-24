Мэрия Екатеринбурга отдаст четыре миллиона за стенд на «Иннопроме»

Мэрия Екатеринбурга ищет дизайнера интерьеров , который продумает стенд города на промышленной выставке « Иннопром». На площади 170 квадратных метров в павильоне должны разместить зону презентаций , подсобку , ресепшн , и переговорку на втором этаже. Требюование к дизайну — оригинальность. Смонтировать стенд должны до 6 июля 2019 года. За работы готовы заплатить 4,3 миллиона рублей , говорится в документации , опубликованной на портале госзакупок. На открытии стенда также в течение часа должен выступать известный в городе ведущий.



