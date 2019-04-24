«Криво пилили»: в сквере Попова в Екатеринбурге раскололась плитка
13:13, 24 Апрель 2019
Общественник Алексей Беззуб раскрыл тайну плохого ремонта.
На свежей гранитной плитке возле памятника Попову появились сколы. Общественник Алексей Беззуб, посмотрев на фото, рассказал, что покрытие испортилось из-за халтуры подрядчика. «Плитка была неправильно напилена. Сторона, которая при распиловке была снизу перевернулась, поэтому появились сколы».
Территорию вокруг памятника благоустроили в конце 2018 года. Работы начались уже глубокой осенью. На новую плитку, электрический фонтан и освещение потратили 40 миллионов рублей. По мнению Алексея Беззуба, это также повлияло на результаты работы. Виноваты также некачественные материалы.
«Нужно, чтобы переделали. Есть компании, которые делают все гораздо лучше, но они попадают в черный список. Я связываю это с коррупцией», — рассказал Алексей Беззуб.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что заставит подрядчика переделать плитку по гарантии. «Чтоб сияло». Алексей Беззуб же считает, что мэрия не станет этого делать. «Он любит разговаривать. Флаг в руки».
Мэр Екатеринбурга неравнодушен к граниту. Он мечтает использовать этот материал в благоустройстве набережной. Считает, что получится «на века».
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