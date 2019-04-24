«Криво пилили»: в сквере Попова в Екатеринбурге раскололась плитка

На свежей гранитной плитке возле памятника Попову появились сколы. Общественник Алексей Беззуб , посмотрев на фото , рассказал , что покрытие испортилось из-за халтуры подрядчика. « Плитка была неправильно напилена. Сторона , которая при распиловке была снизу перевернулась , поэтому появились сколы».





Территорию вокруг памятника благоустроили в конце 2018 года. Работы начались уже глубокой осенью. На новую плитку , электрический фонтан и освещение потратили 40 миллионов рублей. По мнению Алексея Беззуба , это также повлияло на результаты работы. Виноваты также некачественные материалы.



